Borrasca Leonardo
Un histórico directivo de Mediaset abandona el grupo después de 24 años

El histórico consejero delegado de Gestión y Operaciones abandona la cúpula del grupo audiovisual tras una larga trayectoria dentro de la compañía.

Mediaset

Redacción Yotele

Madrid
Massimo Musolino, uno de los ejecutivos más veteranos de Mediaset España, ha confirmado que dejará su cargo como consejero delegado de Gestión y Operaciones en marzo para acogerse a la jubilación tras más de dos décadas ligado al grupo televisivo.

La compañía ha anunciado que Musolino, de 67 años, concluirá así una larga etapa profesional que comenzó en 1994 bajo la antigua denominación de Gestevisión Telecinco y que ha incluido un papel clave en la transformación corporativa de la empresa.

En un comunicado interno, Mediaset ha expresado su “profundo reconocimiento por la dedicación, compromiso y liderazgo” que el directivo ha mostrado a lo largo de su carrera, destacando su influencia en momentos clave del grupo.

Su marcha, aunque ordenada y esperada por motivos personales, supone un cambio importante en la estructura directiva de la cadena, justo en un momento en el que Mediaset afronta retos de audiencia y evolución en el mercado audiovisual.

El creador de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' sale en defensa de Pedro Sánchez y responde de esta manera a Elon Musk

Talgo nombra nuevos consejeros a Lorea Aristizabal y Tomás Olano tras la dimisión de Carlos Palacio

Redes y conejos

Condenado a cadena perpetua el hombre que intentó matar a Trump en su campo de golf en Florida

España sufre, resiste y se mete en la final del Europeo de 2026

Directo | Autobuses de Renfe pueden circular este miércoles por un carril de la AP-7 en Gelida dirección sur

Un histórico directivo de Mediaset abandona el grupo después de 24 años

LIUX instala en Castilla-La Mancha su primera fábrica de coches eléctricos