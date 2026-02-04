Un histórico directivo de Mediaset abandona el grupo después de 24 años

Massimo Musolino, uno de los ejecutivos más veteranos de Mediaset España, ha confirmado que dejará su cargo como consejero delegado de Gestión y Operaciones en marzo para acogerse a la jubilación tras más de dos décadas ligado al grupo televisivo.

La compañía ha anunciado que Musolino, de 67 años, concluirá así una larga etapa profesional que comenzó en 1994 bajo la antigua denominación de Gestevisión Telecinco y que ha incluido un papel clave en la transformación corporativa de la empresa.

En un comunicado interno, Mediaset ha expresado su “profundo reconocimiento por la dedicación, compromiso y liderazgo” que el directivo ha mostrado a lo largo de su carrera, destacando su influencia en momentos clave del grupo.

Su marcha, aunque ordenada y esperada por motivos personales, supone un cambio importante en la estructura directiva de la cadena, justo en un momento en el que Mediaset afronta retos de audiencia y evolución en el mercado audiovisual.