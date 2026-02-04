Cambio de estrategia
Elisa Mouliaá retira por sorpresa la denuncia contra Errejón por abuso sexual, tras ser admitida a trámite: "No es una retractación"
La actriz ha anunciado en un comunicado que desiste del procedimiento contra el que fuera líder de Más Madrid.
Movimiento inesperado en el caso por presunto abuso sexual por parte de Íñigo Errejón a Elisa Mouliaá. La actriz ha anunciado en un comunicado que ha decidido retirar la denuncia por abuso sexual contra el que fuera líder del partido político Más Madrid, al considerar que no puede continuar este camino judicial en solitario.
"He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite. La Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y el juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al banquillo". asegura.
Está decisión se produce después de que el juez decidiese enviar al banquillo a Errejón, lo que Mouliaá considera suficiente para terminar con el proceso. La artista lamenta en su escrito que ninguna otra mujer le haya dado apoyo público e incluso se haya sumado a esa denuncia.
