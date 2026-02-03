Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movimiento estratégico

Telecinco contraataca a 'Pasapalabra' y anuncia el mayor premio de 'Allá tú' en su nueva etapa

La cadena de Mediaset lanza una potente promoción coincidiendo con el histórico bote del concurso de Antena 3.

Juanra Bonet y Roberto Leal

Juanra Bonet y Roberto Leal / Telecinco/Antena 3

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

La noche del próximo jueves se presenta especialmente competitiva en la televisión en abierto. Tras anunciarse que 'Pasapalabra' pondrá en juego el mayor bote de su historia y cerrará el largo duelo entre Manu y Rosa, Telecinco ha decidido mover ficha y promocionar el mayor premio hasta la fecha en la nueva etapa de 'Allá tú'.

Aunque ambos hitos televisivos coincidirán en el mismo día, no lo harán en franja horaria. El desenlace del concurso de Antena 3 se emitirá en prime time, justo después de la visita de los concursantes a 'El hormiguero', mientras que 'Allá tú' mantendrá su emisión habitual en la tarde de Telecinco, a partir de las 20h.

Las diferencias también son notables en cuanto a cifras. En el caso de 'Pasapalabra', el bote supera los dos millones de euros, una cantidad acumulada tras años sin entregarlo. Por su parte, el formato de Telecinco no permite la acumulación de premios, ya que cada entrega es independiente y el máximo diario que puede conseguir un participante es de 100.000 euros.

Pese a ello, la cadena ha querido destacar que el premio anunciado —75.000 o 50.000 euros— es el más alto concedido en esta nueva etapa del programa, utilizándolo como reclamo frente al gran acontecimiento de su principal competidor.

