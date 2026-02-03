Movimiento estratégico
Telecinco contraataca a 'Pasapalabra' y anuncia el mayor premio de 'Allá tú' en su nueva etapa
La cadena de Mediaset lanza una potente promoción coincidiendo con el histórico bote del concurso de Antena 3.
La noche del próximo jueves se presenta especialmente competitiva en la televisión en abierto. Tras anunciarse que 'Pasapalabra' pondrá en juego el mayor bote de su historia y cerrará el largo duelo entre Manu y Rosa, Telecinco ha decidido mover ficha y promocionar el mayor premio hasta la fecha en la nueva etapa de 'Allá tú'.
Aunque ambos hitos televisivos coincidirán en el mismo día, no lo harán en franja horaria. El desenlace del concurso de Antena 3 se emitirá en prime time, justo después de la visita de los concursantes a 'El hormiguero', mientras que 'Allá tú' mantendrá su emisión habitual en la tarde de Telecinco, a partir de las 20h.
Las diferencias también son notables en cuanto a cifras. En el caso de 'Pasapalabra', el bote supera los dos millones de euros, una cantidad acumulada tras años sin entregarlo. Por su parte, el formato de Telecinco no permite la acumulación de premios, ya que cada entrega es independiente y el máximo diario que puede conseguir un participante es de 100.000 euros.
Pese a ello, la cadena ha querido destacar que el premio anunciado —75.000 o 50.000 euros— es el más alto concedido en esta nueva etapa del programa, utilizándolo como reclamo frente al gran acontecimiento de su principal competidor.
- Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
- El Ayuntamiento de Barcelona retira las estatuas de Caballé y Mercury de Montjuïc
- Audiencias TV enero: Cuatro supera por segundo mes a laSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
- Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
- Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
- Los paradistas de un mercado de L'Hospitalet denuncian la 'ocupación' de una pescadería a la que el Ayuntamiento denegó permisos
- Trump asegura que EEUU ha conversado con 'altos mandos' de Cuba
- La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda de El Vendrell