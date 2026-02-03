Pérez-Reverte reta a Pablo Iglesias a debatir sobre la Guerra Civil y Jesús Cintora ofrece 'Malas lenguas' como escenario

Arturo Pérez-Reverte ha invitado a Pablo Iglesias a debatir sobre la Guerra Civil en las jornadas de debate que están pospuestas para octubre después del plantón de David Uclés, pero Jesús Cintora ha aprovechado para ofrecer el plató de 'Malas lenguas' como escenario de debate.

"Vamos a invitar a Pablo Iglesias para que en vez de enviarnos bots y oleadas de escrachadores y jarabe democrático, si quiere se presente aquí a debatir y discutir todos estos asuntos de una manera razonable y civilizada", decía el escritor en una charla.

Tras el vídeo, Jesús Cintora le preguntaba a Pablo Iglesias si aceptaba la invitación: "No. Pérez-Reverte organizando unas jornadas para debatir sobre la Guerra Civil es como Julio Iglesias organizando unas jornadas sobre feminismo", respondía rotundo el ex líder de Podemos.

Ante la negativa, el presentador aprovechó para ofrecer 'Malas lenguas' como escenario para ese debate: "Está invitado Arturo Pérez-Reverte a participar en 'Malas lenguas'. Si aceptara, ¿Pablo Iglesias aceptaría la invitación?".

"Sí, en 'Malas lenguas', por supuesto. Claro que sí. Con quien lleves tú al programa yo no tendría ningún problema en debatir civilizadamente como acostumbro a hacer cada vez que me invitas", ha respondido el que fuera ministro de Derechos Sociales.

"Es la tribuna que tenemos. Si Arturo Pérez-Reverte quiere participar en el programa y debatir sobre esto con Pablo Iglesias, está absolutamente invitado", insistió el presentador.