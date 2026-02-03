Javier Ruiz desarma en directo el relato de Feijóo sobre la DANA de Valencia: "Fueron tantas las mentiras que algunas necesitan ser desmontadas"

La comparecencia de Alberto Núñez Feijóo ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA en Valencia fue analizada este martes en 'Mañaneros 360'. Desde el plató, Javier Ruiz fue tajante: “Fueron tantas las mentiras que algunas necesitan ser desmontadas”, afirmó nada más comenzar su intervención.

La primera de ellas, según el periodista, fue la supuesta falta de avisos por parte de los organismos oficiales. Ruiz recordó las palabras de Feijóo: “La confederación hidrográfica es la mayor responsable, por la falta de información adecuada e impuntual”. Frente a ello, el presentador mostró documentación judicial y aseguró: “La AEMET avisó desde el día 26 hasta el día 29 de cuál era la evolución” y añadió que “con antelación suficiente de ambos organismos se dieron los avisos pertinentes”.

El segundo punto señalado tuvo que ver con la gestión institucional. Feijóo sostuvo que “el Gobierno trabajó contra la Generalitat y se desentendió de todo esto cuando era su responsabilidad”. En respuesta, Ruiz fue claro: “Está establecido que el nivel 2 lo gestiona la autonomía” y sentenció que “Mazón nunca declaró el nivel 3, siempre fue el responsable”. Además, recordó mensajes intercambiados en aquellos días en los que, según dijo, “se reconoce que tienen todo lo que necesitan, incluida la UME”.

La última “mentira”, según el presentador, se centró en la entrega de mensajes entre Feijóo y Mazón. El líder del PP afirmó: “He entregado voluntariamente todos mis mensajes en cuanto los he tenido”. Sin embargo, Ruiz precisó: “Esos whatsapps están registrados ante notario dos días antes, el día 22”, en referencia a una entrega que se hizo pública el 24 de diciembre. “Lo que tenemos ahora mismo es una denuncia de una avalancha de mentiras”, concluyó el periodista.