¿Por qué hoy no se emite una nueva gala de 'GH DÚO' en Telecinco?

'GH DÚO' vive su mejor momento en audiencias y el pasado jueves anotó récord con un 14,9% de share. Sin embargo, Telecinco ha decidido prescindir del programa de los martes y esta semana no habrá un 'Especial salvación'.

En su lugar, Telecinco estrenará la nueva temporada de 'Universo Calleja' a partir de las 23:00 horas. En esta segunda temporada, Jesús Calleja mantiene la esencia y da un paso más, explorando nuevas rutas. Canadá, China y Maldivas serán los escenarios de las nuevas entregas, con invitados como Santi Millán, Ana Peleteiro, Willy Bárcenas; IlloJuan, Lola Lolita, Luis Zahera, Jordi Roca, Arantxa Sánchez Vicario o Hiba Abouk; y Laura Madrueño, Lorena Castell y José Carlos Montoya, entre otros.

En el primer episodio de la temporada, Jesús Calleja pone rumbo a la Columbia Británica para vivir una aventura épica, exigente y cargada de momentos tan intensos como divertidos junto al presentador Santi Millán, la atleta olímpica Ana Peleteiro, el músico Willy Bárcenas y el cómico e imitador Raúl Pérez.

Sorprendemente, desde el primer momento, el grupo hace gala de una gran complicidad, sentido del humor y sinceridad. La aventura continúa en Squamish, donde se enfrentan a un rafting por las salvajes aguas del río Elaho, con algún baño involuntario incluido. Remar contra la fuerza del agua se convierte en una experiencia extrema, en un entorno de naturaleza desbordante que deja a todos impactados por su belleza.

Noticias relacionadas

Los seguidores del reality tendrán que esperar al jueves para disfrutar de una nueva gala de 'GH Dúo', que esa noche se enfrentará al bote de 'Paspalabra'.