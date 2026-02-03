El Doctor Barbacid acudió por sorpresa a 'El Hormiguero' para detallar sus avances contra el cáncer de páncreas

El Doctor Barbacid sorprendió ayer al ser entrevistado en 'El Hormiguero'. El programa invitó al científico a explicar sus avances contra el cáncer de páncreas en medio de la entrevista de Mika, que era la única visita que había promocionado Pablo Motos.

En la entrevista, Barbacid señaló que su equipo ha conseguido erradicar totalmente tumores de páncreas en ratones, sin que se desarrollen resistencias, un hito que no se había alcanzado antes en este tipo de cáncer, considerado uno de los más agresivos y de peor pronóstico.

El investigador también quiso aclarar que se trata de un proceso largo y complejo: "Son experimentos que duran muchos meses".

Además el doctor desveló la clave del éxito de esta invetigación: "Atacamos por dos vías y fue la primera vez que un tumor regresaba". Barbacid también matizó que en aquel momento se trataba de tumores muy pequeños y solo ocurrió en algunos casos.

Sin darse por satisfechos, el equipo siguió trabajando durante años hasta encontrar una tercera estrategia clave. “Lo más interesante es que los tumores no vuelven”, afirmó el investigador, resaltando la relevancia de este descubrimiento.

Por último, Barbacid señaló que en un futuro muy cercano una empresa lanzará un medicamento capaz de prolongar la vida de los pacientes con este tipo de cáncer. Se trata de un tratamiento distinto a la quimioterapia, lo que supone un giro profundo en la manera de abordarlo: “Será la primera vez que un fármaco funciona y no es quimioterapia”, aseguró, generando una gran expectación en el plató.