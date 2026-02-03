DELLAFUENTE publica ‘RIP DREAMS’, un fotolibro sobre sus históricos conciertos en el Metropolitano

DELLAFUENTE ha vuelto a marcar el ritmo cultural con una acción sorpresa que ha dejado huella en Granada. Los pasados 31 de enero y 1 de febrero, el músico convocó a sus seguidores a una exposición audiovisual efímera en HANGAAR, un nuevo enclave cultural de su ciudad natal que solo abrió sus puertas durante ese fin de semana.

La muestra recogía imágenes exclusivas de su paso por el Estadio Metropolitano de Madrid, donde el pasado verano reunió a cerca de 130.000 personas en dos conciertos históricos. Con aquel formato 360 y un escenario central en forma de estrella de ocho puntas, inspirado en la Alhambra y la cultura granadina, DELLAFUENTE se convirtió en el primer artista español en llenar el recinto con esta propuesta escénica.

La exposición, diseñada y producida por Apparell, incluía fotografías inéditas, una sala de proyecciones con los primeros quince minutos del show en Madrid y una experiencia inmersiva acompañada por el sonido en directo de los conciertos. Los asistentes también pudieron acceder a merchandising exclusivo vinculado a aquellas citas irrepetibles.

Noticias relacionadas

El eje central del evento fue la presentación de ‘DELLAFUENTE - RIP DREAMS’, un fotolibro de edición muy limitada que documenta momentos nunca vistos de una etapa clave en la carrera del artista. La obra incluye además una conversación exclusiva con Dellafuente y supone el cierre simbólico de un ciclo que le ha llevado a consolidarse como uno de los nombres imprescindibles de la cultura española actual. El fotolibro estará disponible a partir del 2 de febrero, desde las 15:00 horas, a través de Apparell.