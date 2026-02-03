Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 'DecoMasters'

Carlo Costanzia se abre en canal y emociona a su madre al contar cómo afrontó la noticia de ser padre: "No estaba en la mejor situación"

Carlo Costanzia se sinceró con sus compañeros sobre cómo vivió el embarazo de Alejandra Rubio.

Marta Flich aprovechó la entrevista de Mar Flores y su hijo para mandar un saludo a Alejandra Rubio: "La quiero tanto..."

Mar Flores y Carlo Costanzia en 'DecoMasters'

Mar Flores y Carlo Costanzia en 'DecoMasters' / LA 1

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Mar Flores y Carlo Costanzia protagonizaron un emotivo momento ayer en el segundo programa de 'DecoMasters'. Madre e hijo ya habían acudido por la tarde a adelantarlo, cuando Marta Flich aprovechó para mandar un saludo a Alejandra Rubio.

Por la noche, en el programa de decoración, Carlo Costanzia habló sobre su paternidad al ser preguntado por sus compañeros de equipo: "En mi caso no fue buscado, entonces casi me da un infarto. El corazón se me paró", admitió.

"No estaba en la mejor situación para ser padre porque todavía estaba en prisión, estaba en tercer grado. Yo trabajaba fuera, pero tenía que dormir allí todas las noches", confesó el actor. Este hecho condicionó todo el embarazo de su novia: "Durante todo el embarazo de ella, yo no dormía en casa. Fue muy duro para ella. Fue muy duro, pero es súper fuerte".

Mientras, Mar Flores no perdía atención a la conversación que su hijo estaba manteniendo y no ha podido evitar emocionarse. Su hijo, seguía abriéndose con sus compañeros: "Yo tenía claro que quería ser padre, pero en su debido momento. Digamos que me pilló en un momento en el que no tenía que ser", dijo emocionado.

Finalmente, Costanzia reconoció que a pesar de las dificultades, ser padre "es lo mejor" que le pudo pasar: "Me ha cambiado la vida por completo. Creo que también me ha servido mucho para entender la parte de mis padres".

