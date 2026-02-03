Audiencias TV ayer: 'Pasapalabra' comienza su semana clave arrasando y 'Noticias Cuatro' logra el sorpasso a laSexta con récord histórico

'Pasapalabra' ha comenzado su semana clave por todo lo alto. El concurso de Roberto Leal arrasó ayer con un 21,7% y 2.463.000 espectadores antes de decidir su duelo final entre Manu y Rosa el próximo jueves.

En Cuatro siguen de celebración porque después de ganarle en enero a laSexta por segundo mes consecutivo, ayer lograron que su noticiero superara también al de su rival, al menos en la primera edición. Así, 'Noticias Cuatro 1' pulveriza su récord para anotar un histórico 9,3% y 745.000 seguidores frente al 8,2% y 729.000 de laSexta.

Por la noche, 'Casados a primera vista' sube hasta el 13,5% y 884.000 televidentes, imponiéndose de nuevo a 'DecoMasters', que también mejora hasta el 11,8% y 772.000 fieles. En la lucha del access, 'El Hormiguero' (14,1%) sigue reinando frente a 'La revuelta' (11,6%), mientras que Wyoming (6,5%) vuelve a superar a 'Horizonte' (6,2%).

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 14,1% y 1.881.000

Renacer: 9,3% y 691.000

La 1

La revuelta: 11,6% y 1.534.000

DecoMasters: 11,8% y 772.000

Telecinco

First Dates: 9,9% y 1.304.000

Casados a primera vista: 13,5% y 884.000

Cuatro

First Dates: 5,1% y 677.000

Horizonte: 6,2% y 827.000

Proyecto Sistiaga 5,5% y 476.000

laSexta

laSexta Clave: 4,8% y 617.000

El Intermedio: 6,5% y 870.000

El Taquillazo: Agente X: Última misión: 4,8% y 359.000

La 2

Cifras y letras: 4% y 538.000 / 5,4% y 743.000

Cine Clásico: 2,7% y 290.000

LATE NIGHT

Telecinco

GH DÚO: 12,8% y 334.000

La 1

DecoMasters: 10,4% y 219.000

Antena 3

Renacer: 5,1% y 147.000

laSexta

Cine: : Quien a hierro mata: 4,4% y 118.000

Cuatro

Otro enfoque: 3,1% y 138.000

Focus: 2,3% y 61.000

El desmarque: 2,5% y 45.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 14,3% y 1.380.000

Y Ahora Sonsoles: 10,4% y 915.000

Pasapalabra: 21,7% y 2.463.000

La 1

Directo al grano: 10,4% y 965.000

Valle Salvaje: 10,7% y 904.000

La promesa: 11,5% y 1.009.000

Malas lenguas: 11,7% y 1.157.000

Aquí la tierra: 13,6% y 1.563.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,3% y 745.000

El diario de Jorge: 9,1% y 815.000

Allá Tú: 7,6% y 839.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,9% y 635.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,5% y 490.000

laSexta

Zapeando: 6,1% y 585.000

Más vale tarde: 6,1% y 534.000

La 2

El Cazador: 1,9% y 186.000

Saber y ganar: 5,6% y 575.000

Grandes Documentales: 3,4% y 308.000

Malas lenguas: 6,4% y 553.000

En busca de secretos: 1,8% y 175.000

Grandes diseños: 2,2% y 260.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,9% y 347.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,2% y 888.000

La ruleta de la suerte: 20,9% y 1.670.000

La 1

La Hora de La 1: 17,1% y 361.000

Mañaneros 360: 14,7% y 527.000 / 12,1% y 1.060.000

laSexta

Aruser@s: 12,4% y 175.000 / 11,5% y 288.000

Al Rojo Vivo: 7,7 y 328.00

Telecinco

La mirada crítica: 7,8% y 143.000

El programa de AR: 13,3% y 347.000

Vamos a ver: 10,1% y 431.000

El precio justo: 8% y 625.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,3% y 24.000 / 2% y 41.000 / 2,7% y 67.000

En boca de todos: 7% y 254.000

La 2

El cazador: 2% y 130.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23% y 2.329.000

Telediario 1: 15,3% y 1.558.000

Informativos Telecinco 15H: 9,4% y 952.000

Noticias Cuatro 1: 9,3% y 745.000

laSexta Noticias 14H: 8,2% y 729.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 20,1% y 2.650.000

Telediario 2: 12,1% y 1.590.000

Informativos Telecinco 21H: 7,1% y 929.000

laSexta Noticias 20H: 7,4% y 797.000

Noticias Cuatro 2: 5,7% y 605.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12,2%), Telecinco (9,4%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,4%).

Mes: Antena 3 (11,7%), La 1 (10,9%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,3%), La 2 (3%)