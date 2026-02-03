Lunes 2 de febrero 2026
Audiencias TV ayer: 'Pasapalabra' comienza su semana clave arrasando y 'Noticias Cuatro' logra el sorpasso a laSexta con récord histórico
'Pasapalabra' ha comenzado su semana clave por todo lo alto. El concurso de Roberto Leal arrasó ayer con un 21,7% y 2.463.000 espectadores antes de decidir su duelo final entre Manu y Rosa el próximo jueves.
En Cuatro siguen de celebración porque después de ganarle en enero a laSexta por segundo mes consecutivo, ayer lograron que su noticiero superara también al de su rival, al menos en la primera edición. Así, 'Noticias Cuatro 1' pulveriza su récord para anotar un histórico 9,3% y 745.000 seguidores frente al 8,2% y 729.000 de laSexta.
Por la noche, 'Casados a primera vista' sube hasta el 13,5% y 884.000 televidentes, imponiéndose de nuevo a 'DecoMasters', que también mejora hasta el 11,8% y 772.000 fieles. En la lucha del access, 'El Hormiguero' (14,1%) sigue reinando frente a 'La revuelta' (11,6%), mientras que Wyoming (6,5%) vuelve a superar a 'Horizonte' (6,2%).
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 14,1% y 1.881.000
Renacer: 9,3% y 691.000
La 1
La revuelta: 11,6% y 1.534.000
DecoMasters: 11,8% y 772.000
Telecinco
First Dates: 9,9% y 1.304.000
Casados a primera vista: 13,5% y 884.000
Cuatro
First Dates: 5,1% y 677.000
Horizonte: 6,2% y 827.000
Proyecto Sistiaga 5,5% y 476.000
laSexta
laSexta Clave: 4,8% y 617.000
El Intermedio: 6,5% y 870.000
El Taquillazo: Agente X: Última misión: 4,8% y 359.000
La 2
Cifras y letras: 4% y 538.000 / 5,4% y 743.000
Cine Clásico: 2,7% y 290.000
LATE NIGHT
Telecinco
GH DÚO: 12,8% y 334.000
La 1
DecoMasters: 10,4% y 219.000
Antena 3
Renacer: 5,1% y 147.000
laSexta
Cine: : Quien a hierro mata: 4,4% y 118.000
Cuatro
Otro enfoque: 3,1% y 138.000
Focus: 2,3% y 61.000
El desmarque: 2,5% y 45.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 14,3% y 1.380.000
Y Ahora Sonsoles: 10,4% y 915.000
Pasapalabra: 21,7% y 2.463.000
La 1
Directo al grano: 10,4% y 965.000
Valle Salvaje: 10,7% y 904.000
La promesa: 11,5% y 1.009.000
Malas lenguas: 11,7% y 1.157.000
Aquí la tierra: 13,6% y 1.563.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,3% y 745.000
El diario de Jorge: 9,1% y 815.000
Allá Tú: 7,6% y 839.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,9% y 635.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,5% y 490.000
laSexta
Zapeando: 6,1% y 585.000
Más vale tarde: 6,1% y 534.000
La 2
El Cazador: 1,9% y 186.000
Saber y ganar: 5,6% y 575.000
Grandes Documentales: 3,4% y 308.000
Malas lenguas: 6,4% y 553.000
En busca de secretos: 1,8% y 175.000
Grandes diseños: 2,2% y 260.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,9% y 347.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,2% y 888.000
La ruleta de la suerte: 20,9% y 1.670.000
La 1
La Hora de La 1: 17,1% y 361.000
Mañaneros 360: 14,7% y 527.000 / 12,1% y 1.060.000
laSexta
Aruser@s: 12,4% y 175.000 / 11,5% y 288.000
Al Rojo Vivo: 7,7 y 328.00
Telecinco
La mirada crítica: 7,8% y 143.000
El programa de AR: 13,3% y 347.000
Vamos a ver: 10,1% y 431.000
El precio justo: 8% y 625.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,3% y 24.000 / 2% y 41.000 / 2,7% y 67.000
En boca de todos: 7% y 254.000
La 2
El cazador: 2% y 130.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23% y 2.329.000
Telediario 1: 15,3% y 1.558.000
Informativos Telecinco 15H: 9,4% y 952.000
Noticias Cuatro 1: 9,3% y 745.000
laSexta Noticias 14H: 8,2% y 729.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 20,1% y 2.650.000
Telediario 2: 12,1% y 1.590.000
Informativos Telecinco 21H: 7,1% y 929.000
laSexta Noticias 20H: 7,4% y 797.000
Noticias Cuatro 2: 5,7% y 605.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,9%), La 1 (12,2%), Telecinco (9,4%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,4%).
Mes: Antena 3 (11,7%), La 1 (10,9%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,3%), La 2 (3%)
