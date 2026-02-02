Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sonsoles Ónega recuerda su momento más especial con Fernando Esteso: "No lo olvidaré nunca"

La presentadora entrevistó al actor meses antes de fallecer.

Fernando Esteso y 'La que se avecina': el papel que hizo que los jóvenes descubrieran al mito del destape

Sonsoles Ónega / Fernando Esteso

Sonsoles Ónega / Fernando Esteso / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
La muerte de Fernando Esteso ha sacudido al mundo del espectáculo. El actor falleció ayer a los 80 años tras unos días ingresado por problemas respiratorios.

Y a esta triste noticia se le suman cada vez más reacciones y una de las últimas ha sido la de Sonsoles Ónega, con quien el actor tuvo una entrevista meses antes de fallecer.

El hijo de Esteso quiso agradecerle a la presentadora aquella entrevista, que según él "le enamoró". Una charla que para nuestra Ónega también fue de lo más especial, según confiesa.

"Fue de esos momentos que te regala la televisión, ponerte a charlar sin límites con un grande de este país. No lo olvidaré nunca", reconoció la presentadora.

