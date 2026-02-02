Manu y Rosa, a punto de llevarse el bote de 'Pasapalabra': Así fue el primer día de los concursantes

'Pasapalabra'
El duelo entre Manu y Rosa está a punto de resolverse de manera definitiva. Uno de los dos ganará esta semana el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra', pero ¿cómo fueron el primer día de cada uno de ellos en el concurso?
Manuel Pascal llegó a 'Pasapalabra' el 16 de mayo de 2024, solo un día después de que Óscar Díaz se llevara el bote.
En su presentación, Roberto Leal destacó que era licenciado en Psicología y procedente de Madrid, aunque Manu se apresuró a concretar que de Collado Villalba. Con la misma seguridad, afirmó que iba "a por todas". Lo demostró en su primer Rosco, dejando motivos para sospechar ya entonces que era mucho más que bueno: dejó a todos atónitos con un primer turno de 17 aciertos.
Además, ese día confesó su afición al coleccionismo de mapas: "De sitios a los que voy yendo", le contó al presentador.
Por su parte, Rosa Rodríguez llegó al concurso más tarde, el 19 de noviembre de 2024 y ella sí tuvo que enfrentarse a la Silla Azul en su primer programa. Profesora de inglés y español, esta aspirante procedente de La Coruña apareció con una gran sonrisa y con mucha dulzura, tanta como el bizcocho de limón del que presumió ante Roberto Leal como buena cocinera y especialmente repostera.
En su primer Rosco estaban en juego 800.000 euros. Cuando Roberto Leal le preguntó qué haría con ese dinero, Rosa sorprendió con una dedicatoria que dejaba ver tanto su carácter familiar como detalles de su pasado: “Siempre pienso que la razón por la que estoy aquí hoy es porque mis padres, cuando yo era pequeña, sacrificaron todo para que nosotros pudiéramos tener la vida que tuvimos”, ha afirmado. Pocos programas más tarde, reveló que realmente nació en Argentina.Cuando era muy pequeña, su familia se trasladó a Galicia.
En su primer duelo contra Manu, acumuló 20 aciertos y un fallo.
