Elecciones Aragón
'Todo es mentira' abandona su "neutralidad" para apoyar a Pilar Alegría con una jota: "Puestos a hostiarse..."
El programa de Risto Mejide, en tono irónico, ha decidio apoyar a la candidata socialista, dado los pobres resultados que prevén las encuestas
'Todo es mentira' comenzó esta tarde su programa abandonando su "neutralidad" para apoyar, de manera irónica, a Pilar Alegría, la candidata socialista a las elecciones de Aragón.
Después de presentar a todos los colaboradores y tras repasar el batacazo electoral de la exministra de Educación en las encuestas, Risto Mejide anunció la decisión: "Vamos a abandonar nuestra habitual neutralidad", comentó el presentador antes de lanzar la broma. "Nosotros la vamos a apoyar. Es nuestra candidata porque ya puestos a hostiarse, mejor hacerle compañía".
A continuación, el programa emitió un vídeo parodia donde se mostraba a Pilar Alegría y Pedro Sánchez bailando una jota con música de fondo: "Alegría, ¿qué te pasa? Alegría, no llores no. Por Pedro Sánchez te diste el piñazo en Aragón", decía la letra.
"Sé lo que estáis pensando: 'esto ni es una jota, ni es nada'", reconocía Risto al concluir el vídeo. "Es solo para poneros en contexto, enseguida veréis que vamos a hacerlo bien", adelantaba.
"Desde 'Todo es mentira' queremos dar todo nuestro apoyo sincero a la candidata Pilar Alegría porque en este programa siempre nos ponemos del lado de las causas perdidas", siguió bromeando el presentador.
Por último, el programa contó en su plató con un cantandor de jota para añadir humor a la campaña del PSOE, pero también del resto de partidos.
