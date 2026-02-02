Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CatalunyaEpsteinRodaliesCiberataque HaciendaRegularización migrantesDía marmota 2026Ter StegenBarcelonaTrasplanteDonald TrumpEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

En 'Directo al grano'

Marta Flich aprovechó la entrevista de Mar Flores y su hijo para mandar un saludo a Alejandra Rubio: "La quiero tanto..."

La presentadora y Gonzalo Miró entrevistaron a los concursantes de 'DecoMasters', que esta noche emite su segundo programa

De izquierda a derecha: Gonzalo Miró, Marta Flich, Mar Flores y Carlo Costanzia en 'Directo al grano'

De izquierda a derecha: Gonzalo Miró, Marta Flich, Mar Flores y Carlo Costanzia en 'Directo al grano' / LA 1

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Directo al grano' recibió esta tarde la visita de Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia para hablar de su participación en 'DecoMasters', que esta noche emite su segunda gala. Los presentadores hablaron con madre e hijo, pero al final de la entrevista, Marta Flich mandó un saludo a un rostro de Mediaset.

El programa mostró alguno de los momentos que Mar y Carlo han protagonizado en el reality con uno en concreto, que fue bastante emotivo y que se podrá ver esta noche. En el extracto, Costanzia reconoce que no esperaba ser padre tan pronto y menos mientras cumplía una condena, lo que provocaba la emoción de su madre.

"No sabéis lo bonito que es veros de verdad, es precioso", decía Marta Flich. "Esta noche vais a ver cosas muy intensas porque se está grabando todo el rato. Se me saltan las lágrimas porque estoy escuchándole decir cosas que yo o las estoy escuchando por primera vez o estoy sabiendo que él sentía eso, pero nunca me lo ha contado", explicaba Mar Flores.

Noticias relacionadas

Al finalizar la entrevista, la presentadora ha agradecido a los concursantes su visita y ha aprovechado para mandarle un saludo a Alejandro Rubio, colaboradora de Telecinco y pareja de Carlo: "Mar, Carlo, es un placer enorme, yo tenía una persona en común con Carlo que me ha hablado siempre fenomenal. Es que la quiero tanto...Alejandra, un besito", decía Flich. "Y ella de ti igual", le dijo por último Carlo Costanzia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
  2. Tres acusados con la pareja de Ayuso aceptan la conformidad, pendientes del desenlace de negociaciones entre González Amador y el fiscal
  3. Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
  4. La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians
  5. Las piezas de delitos fiscales y corrupción de la pareja de Ayuso están atascadas en el juzgado 19 de Madrid
  6. Isabel Coixet revela su peor experiencia con un actor: 'No volvería a trabajar con él por yonqui, es mi peor película
  7. Audiencias TV enero: Cuatro supera por segundo mes a laSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años
  8. Yolanda, periodista: 'Si no llega a ser por la donación de mis padres no tendría piso en Madrid

Trump anuncia que la India comprará crudo venezolano y que dejará de comprárselo a Rusia

Trump anuncia que la India comprará crudo venezolano y que dejará de comprárselo a Rusia

Sonsoles Ónega recuerda su momento más especial con Fernando Esteso: "No lo olvidaré nunca"

Sonsoles Ónega recuerda su momento más especial con Fernando Esteso: "No lo olvidaré nunca"

Plataforma per la Llengua denuncia discriminación lingüística a una paciente de salud mental en Barcelona

Plataforma per la Llengua denuncia discriminación lingüística a una paciente de salud mental en Barcelona

Estos han sido los diez coches más vendidos en enero de 2026

Estos han sido los diez coches más vendidos en enero de 2026

Los grupos de la Grada d'Animació afirman que han abierto "una negociación constructiva" para volver al Camp Nou

Los grupos de la Grada d'Animació afirman que han abierto "una negociación constructiva" para volver al Camp Nou

Cierra tras 80 años abierto en Gràcia el Forn Santa Clara, que no puede asumir el aumento del alquiler

Cierra tras 80 años abierto en Gràcia el Forn Santa Clara, que no puede asumir el aumento del alquiler

Así se vive en las bodegas familiares: del conflicto intergeneracional al peso del apellido

Así se vive en las bodegas familiares: del conflicto intergeneracional al peso del apellido

Donar la vivienda a los hijos sin pagar IRPF: ¿cuáles son los requisitos?