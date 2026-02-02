Rodri, de 'La isla de las tentaciones 9', detenido por presunto maltrato hacia Helena, con la que participó en el reality de Telecinco

Rodrigo y Helena, ambos de 26 años y naturales de Madrid, participaron como pareja en la novena edición de 'La isla de las tentaciones'. Llegaron al programa tras un año de relación marcada por los celos y una convivencia complicada, hasta el punto de definirse a sí mismos como “un caos” en su presentación inicial. Su objetivo era claro: comprobar si podían seguir juntos o si lo mejor era tomar caminos separados.

Durante su paso por el reality, protagonizaron algunos de los momentos más tensos de la edición. Ambos cayeron en la tentación, lo que terminó provocando su ruptura dentro del programa. Sin embargo, contra todo pronóstico, meses después reaparecieron juntos en el reencuentro grabado cuatro meses después, asegurando que atravesaban “su mejor momento”.

Esa imagen de estabilidad se desmoronó poco después. En 'El debate final de las tentaciones', Helena reconoció que la relación distaba mucho de ser idílica y confesó rupturas constantes y un supuesto pacto previo para aparentar una historia perfecta. “Somos una mierda de relación”, llegó a afirmar en directo, mientras Rodri admitía que, pese a todo, cuando estaban juntos se sentía “el hombre más feliz del mundo”.

El punto final parecía definitivo tras una conversación cargada de reproches y resignación por ambas partes. No obstante, este fin de semana la historia ha dado un nuevo vuelco. Según ha trascendido, Rodri habría pasado por los calabozos el pasado jueves y se habría celebrado un juicio rápido, del que habrían salido medidas cautelares como una orden de alejamiento por un presunto caso de maltrato hacia Helena.