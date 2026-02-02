El estreno de ‘Pura Sangre’ esconde una crisis interna: showrunner despedido y productora demandada

El debut de la serie ‘Pura Sangre’ en Telecinco no solo ha estado marcado por unos datos de audiencia relativamente buenos, sino también por una controversia interna que ha salido a la luz tras la emisión de su primer capítulo. La ficción producida por Shine Iberia ha provocado el cese de su showrunner, Nacho Faerna, que ya ha presentado una demanda por despido improcedente contra la productora.

Faerna llevaba más de una década al frente del área de ficción de Shine Iberia y en ‘Pura Sangre’ ejercía como creador, guionista y productor ejecutivo junto a Virginia Yagüe y Macarena Rey. Durante la fase final del rodaje, incluso fue presentado ante la prensa especializada como el máximo responsable creativo de la serie, protagonizada por Ángela Molina, Amaia Salamanca, Pep Munné y Pedro Casablanc.

La sorpresa llegó con la emisión del primer episodio. En los créditos, la autoría aparecía firmada por Virginia Yagüe y un desconocido Hernán Cofa, sin rastro de Faerna. Según él mismo ha explicado en declaraciones a El País, ese nombre no corresponde a ninguna persona real, sino que es un seudónimo que decidió utilizar tras su salida del proyecto.

El guionista relata que, una vez terminado el rodaje de los ocho capítulos de la primera temporada, fue despedido “de forma inesperada” y apartado de la postproducción. “Se me arrebató el control antes de su finalización”, afirma, asegurando además que vio el piloto terminado al mismo tiempo que los espectadores. El uso del seudónimo, explica, responde a su deseo de no figurar directamente en un resultado que desconoce, sin renunciar del todo a una serie en la que ha invertido “más de un año y medio de trabajo”.

Por su parte, Shine Iberia se ha limitado a señalar que “en verano se tomó la decisión de comenzar otra etapa, sin Nacho Faerna al frente, dentro del área de Ficción”, evitando más comentarios al encontrarse el asunto judicializado. El medio citado explica que el despido se produce, según alega la empresa productora, por enviar algunos de los correos recibidos en su cuenta corporativa a una cuenta personal, eso sí, nunca a terceros.

Además, según recoge el mismo medio, las relaciones entre ambas partes ya se habían tensado durante la producción de ‘Bosé’, la serie sobre Miguel Bosé, y esos desencuentros creativos habrían vuelto a aflorar en ‘Pura Sangre’. Un conflicto que ahora se traslada a los tribunales, para juzgarse en 2027, y que ha provocado una situación inédita en la ficción española, hasta el punto de que el sindicato ALMA de guionistas asegura no encontrar precedentes similares en el sector.