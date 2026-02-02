Así es la curiosa estrategia que sigue este canal de pago para celebrar el Día de la Marmota

Con motivo del Día de la Marmota, que se celebra cada 2 de febrero, el canal de pago TCM ha preparado una programación especial que refleja literalmente la trama de 'Atrapado en el tiempo' —la comedia protagonizada por Bill Murray en la que su personaje queda atrapado en un bucle temporal—. El canal emitirá el filme durante todo el día de hoy, desde las 00:00 horas, en un maratón continuo que convierte la jornada en una repetición constante de la misma historia.

La iniciativa forma parte de una tradición televisiva que aprovecha esta fecha para ofrecer el clásico cinematográfico sin interrupciones, apelando a la idea de vivir el mismo momento una y otra vez, al igual que el protagonista Phil Connors en la película. La acción de TCM ha provocado reacciones en redes, donde espectadores señalaban esta estrategia del canal como "una genialidad".

Además de la emisión ininterrumpida, la cadena ha llevado la idea del bucle a sus perfiles sociales, republicando el mismo tuit durante la jornada para que los seguidores experimenten la sensación de repetición que define el filme. El texto compartido afirma que "bien, excursionistas, ¡arriba! Despertad y no olvidéis los descansos porque hoy hace frío. Hace frío todos los días. ¿Dónde creías que estabas? ¿En Miami?".

Noticias relacionadas

El Día de la Marmota tradicionalmente conmemora la creencia de que la marmota Phil puede prever la duración restante del invierno al salir de su madriguera; si vuelve al refugio tras ver su sombra, la estación fría se prolonga. El título de la película y su repetitiva trama ha convertido la fecha en sinónimo de situaciones que se repiten una y otra vez, lo que ha sido aprovechado por TCM para ofrecer esta curiosa programación temática.