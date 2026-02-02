Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los actores del momento, la familia más divertida de la televisión y el gran dúo de 'Pasapalabra': los invitados que marcarán la semana en 'El hormiguero'

El programa de Antena 3 arranca febrero con música internacional, estrenos de cine, televisión familiar y concursos históricos.

Pablo Motos, en 'El hormiguero' / ATRESMEDIA

Carlos Merenciano

Madrid
'El hormiguero' ya ha desvelado la lista de invitados que pasarán por el plató entre el lunes 2 y el jueves 5 de febrero. Una semana variada en la que el espacio combinará música, cine, televisión y concursos, con nombres muy conocidos para el público.

El lunes 2 de febrero estará dedicado a la música con la visita de Mika. El artista presentará su nuevo disco, titulado "Hyperlove", y aprovechará su paso por el programa para adelantar detalles de la gira internacional que le llevará por distintos escenarios de Europa y América.

El martes 3 será el turno del cine. Los actores Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre acudirán juntos para presentar 'La Fiera', un largometraje que llegará a las salas el viernes 6 de febrero y que narra una intensa historia de amistad y pasión en torno a los pioneros del salto B.A.S.E. con traje de alas en España.

El miércoles 4 de febrero el protagonismo será para la televisión familiar. Joaquín Sánchez y Susana Saborido, junto a sus hijas Daniela y Salma, compartirán su experiencia durante la grabación de 'El Capitán en Japón'. La segunda temporada del road-show se estrena esa misma noche en el prime time de Antena 3.

La semana se cerrará el jueves 5 con la visita de Manu Pascual y Rosa Rodríguez, los concursantes que mantienen en vilo a la audiencia de 'Pasapalabra'. Ambos hablarán de su intensa rivalidad y de la lucha por conseguir el bote más alto en la historia del programa.

