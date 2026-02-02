Audiencias TV ayer | ‘Lo de Évole’ se dispara con Iñaki Urdangarin y firma su mejor dato en casi dos años, destronando a 'GH Dúo'

La apuesta de laSexta por emitir de forma consecutiva las dos entregas de 'Lo de Évole' con Iñaki Urdangarin se tradujo en una noche de máximo rendimiento para el programa de Jordi Évole. La primera parte alcanza un 10,8%, mientras que la segunda sube hasta un 12,6%, lo que convierte esta emisión en la más vista del formato desde febrero de 2023.

En ese contexto, La 1 también consigue reforzar su prime time gracias a ‘La película de la semana’, que mejora 2,3 puntos con 'Juego de ladrones. El atraco perfecto', anotando un 11,8%. Telecinco, por su parte, mantiene a 'GH Dúo' en el doble dígito pese a perder tres décimas, ya que ‘Cuentas pendientes’ firma un 10,2%.

En el resto de cadenas, 'Cuarto milenio' conserva su buen tono dominical con un 7,1%, aunque cede un 0,1% respecto a la semana anterior. Antena 3, en cambio, ve retroceder a 'Una nueva vida', que baja 0,7 puntos y se queda en un 9,6%, cerrando una noche en la que la entrevista de Évole se convierte en el gran referente del prime time.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Juego de ladrones. El atraco perfecto”: 1.287.000 (11,8%)

Antena 3

Una nueva vida: 879.000 (9,6%)

Telecinco

GH Dúo: Cuentas pendientes: 837.000 (10,2%)

laSexta

Lo de Évole: 1.455.000 (10,8%)

Lo de Évole: 1.388.000 (12,6%)

Lo de Évole: 330.000 (5,1%)

Cuatro

Cuarto milenio. Arrancando la nave T21: 581.000 (4,3%)

Cuarto milenio: 783.000 (7,1%)

La 2

Imprescindibles: 394.000 (2,9%)

Al cielo con ella: 340.000 (2,7%)

Versión española “El cover”: 237.000 (2,8%)

LATE NIGHT

La 1

Cine “Agent game”: 330.000 (7,1%)

Cine 2 “Dormir y ligar: Todo es empezar”: 125.000 (5,9%)

Antena 3

Una nueva vida: 144.000 (5,2%)

laSexta

Lo de Évole: 142.000 (4,7%)

Cuatro

Cuarto milenio: 243.000 (6,8%)

La 2

Apocalipsis: El ocaso de Hitler: 40.000 (1,2%)

Apocalipsis: El ocaso de Hitler: 61.000 (3,2%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Morning Glory (2010)”: 1.020.000 (9,9%)

Sesión de tarde 2 “El hombre perfecto”: 959.000 (9,6%)

Sesión de tarde 3 “Desayuno con Tessa”: 847.000 (7,9%)

Aquí la Tierra: 1.357.000 (11,6%)

Antena 3

Multicine “Una nueva oportunidad (2024)”: 1.203.000 (11,8%)

Multicine 2 “Una familia para Brandon”: 813.000 (8,1%)

Multicine 3 “Amor en repetición”: 662.000 (6,1%)

Telecinco

Fiesta: 910.000 (8,8%)

laSexta

La Roca: 542.000 (5,3%)

Cuatro

Home Cinema "Way Down": 939.000 (9,1%)

Home Cinema 2 “Caza al asesino”: 764.000 (7,6%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 307.000 (2,9%)

Grandes documentales: 255.000 (2,5%)

Documentales de La 2: 262.000 (2,6%)

España sin asfalto: 235.000 (2,3%)

Viajar en tren: 235.000 (2,2%)

Ríos: 291.000 (2,5%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 106.000 (14,9%)

Decomasters: 229.000 (6%)

Viaje al centro de la tele: 307.000 (5,9%)

D Corazón: 605.000 (8,5%)

Antena 3

Pelopicopata: 19.000 (2,8%)

Los más…: 97.000 (3,5%)

El 1%: 196.000 (4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 395.000 (7,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 615.000 (9,9%)

La ruleta de la suerte: 1.290.000 (16%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 84.000 (5,2%)

Got Talent España: 286.000 (7,3%)

El precio justo: 350.000 (6,7%)

¡Vaya fama!: 485.000 (6,5%)

laSexta

Equipo de investigación: 21.000 (3,8%)

Equipo de investigación: 53.000 (6,1%)

Aruser@s weekend: 178.000 (7,5%)

Equipo de investigación: 259.000 (5,8%)

Equipo de investigación: 341.000 (6,9%)

Equipo de investigación: 421.000 (7,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 14.000 (2%)

¡Toma salami!: 26.000 (3%)

Volando voy: 85.000 (5,4%)

Volando voy: 310.000 (8,3%)

Viajeros Cuatro: 296.000 (6,1%)

Viajeros Cuatro: 428.000 (7,4%)

La 2

Universo UNED: 15.000 (2,5%)

La Tierra: 22.000 (2,4%)

Los conciertos de La 2: 21.000 (1,5%)

Medina: 38.000 (1,9%)

Buenas noticias TV: 38.000 (1,6%)

Shalom: 26.000 (0,9%)

Últimas preguntas: 60.000 (1,8%)

El día del señor: 212.000 (4,9%)

Pueblo de Dios: 124.000 (2,6%)

Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 119.000 (2,4%)

Un país para leerlo: 107.000 (2%)

Flash moda: 84.000 (1,5%)

El escarabajo verde: 84.000 (1,4%)

¡Qué animal!: 97.000 (1,4%)

¡Qué animal!: 92.000 (1,2%)

Saber y ganar: Fin de semana: 85.000 (0,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.092.000 (20,8%)

Telediario 1: 1.182.000 (11,7%)

Informativos Telecinco 15h: 852.000 (8,5%)

laSexta Noticias 14h: 637.000 (8,2%)

Noticias Cuatro 1: 538.000 (6,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.740.000 (13,1%)

Telediario 2: 1.495.000 (11,3%)

Informativos Telecinco 21h: 1.148.000 (8,7%)

laSexta Noticias 20h: 960.000 (8,6%)

Noticias Cuatro 2: 761.000 (6,9%)

RANKING

Diario: Antena 3 (9,6%), La 1 (9,6%), Telecinco (8,2%), laSexta (6,9%), Cuatro (6,8%), La 2 (2,7%).

Noticias relacionadas

Mensual: A Antena 3 (9,6%), La 1 (9,6%), Telecinco (8,2%), laSexta (6,9%), Cuatro (6,8%), La 2 (2,7%).