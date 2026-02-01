Risto Mejide lanza un órdago a la dirección de 'Got Talent' con esta inédita decisión que deja sin palabras a sus compañeros: "Es un chantaje"

La undécima temporada de 'Got Talent' será la última en la que Risto Mejide esté en la silla del jurado, tal y como él ha relevado. Quizás por eso, esta noche se haya atrevido a lanzar un órdago a la dirección del programa.

Nada más arrancar la cuarta gala de audiciones, el también presentador de 'Todo es mentira' ha pedido la palabra para lanzar un mensaje: "Voy a dejar secuestrado mi pase de oro", ha anunciado dejando atónito al resto del jurado y a Santi Millán.

"Todavía nos quedan muchas audiciones, todavía hay mucha gente ahí detrás que seguro que piensa que puede ganarlo y no es justo que yo dé el último (pase de oro) y todo el resto de las audiciones no haya nadie que lo pueda ganar", aclara Mejide, pues Paula Echevarría, Lorena Castell y Carlos Latre ya han gastado su pase de oro y también se ha utilizado el botón dorado de manera conjunta.

Ante la decisión, su compañera Paula Echevarría apunta el riesgo que conlleva la decisión de Risto y es que al dejar su pase de oro guardado, al final se quede sin darlo o no se lo lleve algún concursante que pueda mercerlo: "Correcto, y esto es un chantaje a la dirección de este programa…", responde el juez.

"Si no ampliamos el ampliamos el número de pases de oro de esta edición, yo no doy el mío”, asegura Risto, dispuesto a mantener su palabra. "¿Pero cuántos quiere?", pregunta el presentador. "Los que considere la dirección", termina contestando Mejide.

Noticias relacionadas

El programa no ofreció la respuesta de la dirección, que no sabemos si será negativa ni cuándo se desvelará, por lo que tocará estar atentos a los próximos programas.