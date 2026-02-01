‘La promesa’, avance semanal: El secreto del hijo bastardo y una pedida de matrimonio desesperada amenazan la boda de Ángela

Esta semana, 'La promesa' viene cargada de secretos explosivos, alianzas inesperadas y romances al límite. Curro toma una decisión trascendental con Ángela, mientras Margarita pone contra las cuerdas a Lorenzo con acusaciones que pueden cambiarlo todo. En el servicio, Leocadia intenta recuperar poder y Manuel se ve sorprendido por una misteriosa mujer en una fiesta que dará mucho que hablar.

Capítulo 766 (lunes 2 de febrero)

Curro se aferra a la confianza en el plan de Margarita para impedir la boda, mientras Ángela empieza a perder la paciencia. Las dudas, los secretos y las decisiones aplazadas dejan el terreno preparado para una nueva semana cargada de consecuencias.

Capítulo 767 (martes 3 de febrero)

La batalla continúa con Alonso defendiendo el derecho de su hijo en la mesa familiar y la tensión entre Margarita y Leocadia sube de tono. Se revelan más verdades y mentiras: María y Carlo exploran sus sentimientos, y Manuel se enfrenta a Leocadia tras descubrir que ella está detrás de algunas intrigas con Rivero. Las sospechas de todos hacia todos hacen que nadie esté a salvo.

Capítulo 768 (Miércoles 4 de febrero)

Cristóbal confiesa sus sentimientos a Leocadia, Petra y Pía se alían para mantener ciertos romances separados, y Adriano expresa sus dudas sobre la posible partida de Martina a Nueva York. Manuel y Alonso hacen números para saldar deudas mientras la amenaza de Margarita sigue presionando a Lorenzo… ¿cederá al chantaje?

Capítulo 769 (jueves 5 de febrero)

La fiesta de don Pedro de Artiaga se convierte en el escenario principal: ¡los jóvenes salen del palacio para celebrar! Allí Curro desvela sus planes más íntimos: quiere pedirle matrimonio a Ángela. Manuel, por su parte, se siente atraído por una enigmática mujer que no revela su nombre, lo que lo toma por sorpresa. En el palacio, secretos se revelan y tensiones nuevamente estallan.

Capítulo 770 (viernes 6 de febrero)

Teresa confiesa toda la verdad a Vera sobre Lope, lo que lleva a una despedida dolorosa. Manuel se acerca más a la misteriosa mujer de la fiesta, mientras Martina corre de regreso con Adriano. Pía y Petra finalmente aceptan dejar en paz la relación entre María y Carlo, que se besan con emoción. En un último giro, Manuel exige la salida de Leocadia, pero ella tiene un as escondido relacionado con Ángela.