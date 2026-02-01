La pensionista que fue expulsada por gritar en el Congreso advierte de lo que supone la caída del decreto ómnibus: "Más de 60.000 personas van a ir a la valle"

La pensionista que fue expulsada el pasado martes del Congreso por los gritos que le lanzó a los diputados de PP, Vox y Junts por tumbar el decreto ómnibus ha acudió ayer a 'laSexta Xplica' para aclarar su indignación y advertir de lo que supone que cayera el decreto ómnibus, en el que se incluía la subida de las pensiones.

Feli Vázquez - así se llama la activista - aseguró que piensa "en el porvenir que le viene a cientos de familias en los próximos meses": "No sé si al final habrá un acuerdo o no porque los intereses políticos de los grupos que votaron en contra lo tienen bien claro y según ellos votaron en contra por el tema de las mejoras, entre otros".

Vázquez ha señalado a los diputados de derecha por votar en contra de la media: "Lo que está claro es que el PP y los partidos nacionalistas de derecha, los que votó en contra, eso es lo que no quieren. La indignación era absoluta, porque yo soy pensionista y soy activista de la plataforma".

Por último, la pensionista ha sido muy crítica especialmente con el PP por tumbar el decreto en el que se incluían medidas del escudo social, como la prohibición de desahucios para inquilinos vulnerables sin alternativa habitacional: "Más de 60.000 personas van a ir a la calle. El PP se ha quedado con el discurso inqui-okupa, que no sé de dónde se lo ha sacado de la manga y con eso está intentando que los pensionistas seamos una moneda de cambio", ha sentenciado.