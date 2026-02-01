Un árbitro alemán detiene la previa del partido para pedir matrimonio… y todo queda grabado

El fin de semana ha dejado una imagen que ha dado la vuelta al mundo. El árbitro alemán Pascal Kaiser, detuvo la previa del Colonia - Wolfsburgo para pedirle matrimonio a su novio delante de todo el estadio y con las cámaras grabando.

El momento, que tuvo lugar el pasado viernes, fue compartido por el canal de televisión del Colonia en redes y acumula ya millones de visualizaciones.

Pascal Kaiser, árbitro y fan del Colonia sorprendió a su novio al llevarlo al terreno de juego y delante de todos, pedirle matrimonio arrodillado en el suelo y con el anillo de compromiso en su mano, ofreciéndoselo a su compañero, que aceptó la petición.

Noticias relacionadas

El gesto fue aplaudido por los aficionados que acudieron al RheinEnergieSTADION. La petición de matrimonio se produjo en el Diversity Matchday de la liga alemana, una iniciativa anual de la competición para fomentar la diversidad, la tolerancia y el respeto dentro y fuera del campo de juego.