El momentazo más surrealista y viral de ‘Pasapalabra’: cuando “palomas” convirtió una prueba sencilla en desesperante

El bote de ‘Pasapalabra’ mantiene a la audiencia en vilo y ya se ha confirmado que se repartirá la próxima semana. Mientras tanto, recordamos un momento que hace seis o años dejó a todos boquiabiertos: un 1 de febrero de 2020, durante una prueba de deletreo en el Pasapalabra chileno, la palabra “palomas” convirtió la prueba aparentemente sencilla, en un caos absoluto.

La dinámica de la prueba era simple: cada concursante del equipo debía decir una letra hasta formar la palabra correcta. Sin embargo, cada vez que llegaba el turno de Kalena, el concursante fallaba una y otra vez. La tensión crecía, mientras Javiera Acevedo mostraba con gestos de incredulidad y desesperación ante los fallos continuos de su compañero de equipo.

El momento alcanzó su punto álgido cuando finalmente Kalena logró completar la palabra “palomas”, provocando un estallido de alivio y risas. El vídeo, lleno de expresiones dramáticas y humor involuntario, se volvió viral y fue compartido miles de veces, recordando que incluso las pruebas más sencillas pueden convertirse en auténticos momentazos televisivos inolvidables.

Aunque ocurrió en Chile, la prueba dejó claro que la emoción, la tensión y la diversión que caracteriza a ‘Pasapalabra’ no entiende de fronteras. La interacción entre los concursantes y la imprevisibilidad de sus errores demuestran por qué el programa sigue captando la atención del público.

Mientras, en nuestro país la expectativa crece por el bote que se repartirá la próxima semana y ya conocemos cómo será la reacción de Roberto Leal cuando Manu o Rosa se llevan los más de 2,7 millones de euros de premio.