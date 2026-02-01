DEP
Fernando Esteso y 'La que se avecina': el papel que hizo que los jóvenes descubrieran al mito del destape
El actor ha fallecido hoy a los 80 años tras estar ingresado en el Hospital Universitario La Fe, en Valencia.
Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años
Fernando Esteso, actor y figura del destape, ha fallecido este domingo a los 80 años en el Hospital Universitario de La Fe, en Valencia, donde llevaba ingresado varios días.
Esteso, mítico compañero de Andrés Pajares, fue todo un polifacético artista que destacó como actor, cantante, presentador de televisión y humorista. Su carrera fue en declive con el paso de los años, pero su aparición en 'La que se avecina' le hizo llegar a los más jóvenes.
En la famosa serie de Mediaset, el personaje de Estela Reynols (Antonia San Juan) recuerda siempre que Esteso le chupó un pezón en la película ficticia 'Desembrague a fondo' y en uno de los capítulos el actor hizo una estelar aparición que le describiría entre una nueva generación.
En 2014, el actor apareció en un episodio de la serie interpretándose a él mismo. La razón es que Estela está intentando rodar un remake de la película que protagonizaron juntos y hasta llega a chantajearlo, convenciéndole de que Lola es su hija.
"Al día siguiente de aparecer en la serie no podía pasar por delante de un colegio, porque para los chavales soy el que chupé un pezón a Estela Reynolds", recordó en una entrevista, destacando así el éxito que tenía - y sigue teniendo- la serie de los hermanos Caballero.
