Emma García pregunta por Vicente Vallés en 'Fiesta' para saber cómo empezó con su mujer, Ángeles Blanco: "Nos pusieron a presentar juntos"

Emma García entrevistó este sábado en 'Fiesta' a Ángeles Blanco, presentadora de Informativos Telecinco y mujer de Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias. La presentadora no tuvo problema en preguntar por el rostro de la competencia a su mujer para saber cómo empezó esta relación.

Blanco explica que el inicio se produjo cuando Vallés también estaba trabajando en Telecino, ya que fue una de sus parejas televisivas junto a Miguel Ángel Aguilar, José Ribagorda, Isabel Jiménez y, actualmente, Carlos Franganillo: "Pensaron que éramos buena pareja televisiva y nos pusieron a presentar los informativos juntos", adelantó la periodista.

Sin embargo, García quiso saber más sobre este asunto y su compañera siguió contando: "El rato que estás en el plató es pequeño, pero ten en cuenta que trabajamos desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Hay mucho trabajo en redacción y compartes muchas conversaciones y amistades. Al final, el trato y el roce hace el cariño. Esto es como todo, se va notando, se va notando... Él es muy tímido, pero un día, de buenas a primeras, suena el teléfono. Pensé que era para hablar de algo del trabajo, pero no. A mí me caía bastante bien y mira, al final...".

Por último, la presentadora pregunta cómo ha sido criar a un hijo mientras se trabaja los fines de semana, puesto que Ángeles presentaba anteriormente el informativo los sábados y domingos: "Desde pequeño, ha convivido con esto. Viajas, sales, das cursos y paras poco por casa, entonces él es un superviviente. Tiene trece años ahora y una madurez extraordinaria. Está acostumbrado, pero es cierto que él ha crecido sin que yo estuviera los fines de semana con él, sin un cumpleaños, sin ir al cine...No ha sido fácil para él", concluye.