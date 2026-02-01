Monumental cabreo de Emma García, que estalla contra Gloria Camila por sus malas caras y su actitud: "Me importa una mierda"

Emma García ha protagonizado esta tarde un momento que la ha puesto en boca de todos. Si ayer la presentadora le preguntaba a Ángeles Blanco por Vicente Vallés, hoy su estado de ánimo se ha visto alterado en 'Fiesta' por la actitud de Gloria Camila cuando le preguntaba sobre su vida privada.

García preguntaba por la reconciliación de la hermana de Rocío Carrasco con su exnovio Álvaro García, algo que no le ha sentado bien a la colaboradora: "No entiendo la que se está liando con todo este asunto de Venecia, yo no he confirmado que haya vuelto con Álvaro, hemos un viaje y no tengo que estar justificando cada cosa que hago, mi vida es mía".

Al escucharla, Emma no pudo contenerse y ha estallado contra su colaboradora: "Pero vamos a ver, ¿yo no puedo preguntar o cómo va esto? Pues te digo una cosa, paso de preguntar porque a mí me importa una mierda también al final esto, entiéndeme. Llego y me encuentro con una que está enfadada (Raquel Bollo) y con otra que no quiere justificar su vida cuando sabe que le voy a preguntar con todo el cariño del mundo y dice que no va a hablar, pues yo paso de preguntar", decía mientras se levantaba y se acercaba a hablar con dirección.

"Si no queréis que se os pregunte sobre ciertas cosas habladlo con la dirección y yo no os pregunto, lo estáis rebotando todo en mí y a mí eso no me hace gracia, igual que tú dices lo que quieres, yo también", ha continuado explicando la presentadora, que se ha llevado el aplauso del público al recriminarle a Gloria Camila sus malas caras.

"Mi enfado no es contigo, es por la polémica que se ha generado por un viaje que yo me hago con una persona porque me apetece y fin, se le ha dado demasiada vuelta. Lo de Manuel ya lo hablaré yo con Manuel, pero es que sinceramente no tengo por qué venir a justificarme aquí sobre cada decisión que tomo", se justificó la colaboradora.