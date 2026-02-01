Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias TV enero: Cuatro supera por segundo mes a laSexta y La 1 firma su mejor enero en 14 años

Antena 3 lidera por 17° mes consecutivo y Telecinco no consigue pasar de la tercera opción

Audiencias TV enero

Audiencias TV enero / CUATRO / LASEXTA

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

El mes de enero se ha acabado y toca hacer balance en audiencias en las principales cadenas de televisión. Respecto a diciembre, el primer mes del año ha sido bastante continuista, manteniendo intacto el ránking de cadenas.

Antena 3 repite por 17° mes como la cadena líder con un 12,9%. En segunda posición le sigue de cerca La 1, que marca un 12,2%, Telecinco mantiene la tercera plaza (8,5%) y Cuatro (6,1%) supera por segundo mes a laSexta (6%). Por último, La 2 consigue su mejor enero en 16 años con un 3,3%.

En cuanto a targets, la cadena de Atresmedia se impone entre el público femenino y los mayores de 65 años, mientras que la pública consigue liderar entre hombres y el público entre 13 y 64 años. Por su parte, Boing repite como la favorita entre la audiencia infantil.

*En elaboración.

TEMAS
