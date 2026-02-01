Audiencias TV ayer: 'Atrapa un millón' y 'Got Talent' ceden terreno frente a la 'Suite francesa' de La 1, que sube a segunda opción

'Atrapa un millón' continúa líder de la noche del sábado. El programa de Manel Fuentes pierde fuelle respecto a su estreno, pero sigue siendo la única oferta de la noche que supera el doble dígito marcando un buen 11,1% y 1.154.000 espectadores.

También cede terreno 'Got Talent', que anota nuevo mínimo con sus cuartas audiciones. El talent show de Telecinco se conforma con un 9,1% y 844.000 seguidores en su nueva gala, cayendo a la tercera opción de la noche.

Quien experimenta un crecimiento es el cine de La 1, que con la 'Suite francesa' consigue la segunda plaza del ránking al cosechar un 9,5% y 1.009.000 adeptos. Por su parte, 'laSexta Xplica' (7,7%) aprovecha el buen momento de la actualidad para superar al cine de Cuatro (7,1%).

En la sobremesa, 'D Corazón' se mantiene con un 10% y 598.000 televidentes, mientras que en Telecinco, 'Fiesta' crece hasta el 8,7% y 769.000 fieles.