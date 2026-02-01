Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias TV ayer: 'Atrapa un millón' y 'Got Talent' ceden terreno frente a la 'Suite francesa' de La 1, que sube a segunda opción

'laSexta Xplica' sigue aprovechando el buen momento de actualidad y supera al cine de Cuatro

'Atrapa un millón' / 'Got Talent'

'Atrapa un millón' / 'Got Talent' / ANTENA 3 / TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Atrapa un millón' continúa líder de la noche del sábado. El programa de Manel Fuentes pierde fuelle respecto a su estreno, pero sigue siendo la única oferta de la noche que supera el doble dígito marcando un buen 11,1% y 1.154.000 espectadores.

También cede terreno 'Got Talent', que anota nuevo mínimo con sus cuartas audiciones. El talent show de Telecinco se conforma con un 9,1% y 844.000 seguidores en su nueva gala, cayendo a la tercera opción de la noche.

Quien experimenta un crecimiento es el cine de La 1, que con la 'Suite francesa' consigue la segunda plaza del ránking al cosechar un 9,5% y 1.009.000 adeptos. Por su parte, 'laSexta Xplica' (7,7%) aprovecha el buen momento de la actualidad para superar al cine de Cuatro (7,1%).

En la sobremesa, 'D Corazón' se mantiene con un 10% y 598.000 televidentes, mientras que en Telecinco, 'Fiesta' crece hasta el 8,7% y 769.000 fieles.

