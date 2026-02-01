Una amiga íntima de María Teresa Campos rompe su silencio y tacha de "egoístas" a Terelu y Carmen: "Sus hijas no estaban con ella"

Meli Camacho, íntima amiga de María Teresa Campos acudió ayer al plató de 'Fiesta' para romper su silencio y señalar a sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego por los últimos años de vida de la presentadora.

La invitada ha relatado cómo fueron los últimos años de Teresa, después de estar alejada de la televisión. Meli ha contado que la única compañía que tuvo su amiga fue la de su chófer Gustavo Guillermo y ella misma.

"Teresa en los últimos años estaba muy sola, a su lado estábamos Gustavo y yo. Sus hijas estaban muy pendientes del teléfono, muy pendientes de las personas que la cuidaban, pero no estaban con ella. Las personas que son egoístas en su vida, y como forma de ser, también son egoístas con sus seres queridos. Estar no es llamar por teléfono, es dedicarle tiempo a tu ser querido. Yo sé lo que Teresa sentía porque me lo decía, Teresa sentía soledad porque ya no trabajaba y estaba siempre en casa, con Gustavo y conmigo, siempre así", informa.

Por último, la amiga de la comunicadora revela sus planes de escribir un libro: "sobre los últimos 30 años de Gustavo y Meli con Teresa". "Me gustaría que Gustavo viniera aquí conmigo a hablar sobre ello. Las televisiones llevan años llamándome para que acuda a contar todo esto, pero siempre he dicho que no, hasta ahora, si me intentas tapar la boca entonces ya no me callo. No sé cómo se van a tomar Terelu y Carmen mis palabras, me da igual, yo estoy contando la verdad", finalizó.