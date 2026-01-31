Durante su gira europea
Shakira vuelve a instalarse en España y deja Barcelona fuera de sus planes por este motivo
La cantante ha optado por establecer su base en otra ciudad por razones logísticas y de comodidad durante su gira europea.
Shakira y su inesperada confesión sobre sus hijos y la exnovia de Alejandro Sanz: “Me dicen ‘¡es igual a ti!
Shakira vuelve a España con planes muy claros para su gira europea. La cantante, que esta semana ha sido noticia por su confensión en el documental de Alejandro Sanz, regresa a nuestro país tras un pasado complicado por su batalla con Hacienda. La cantante ha decidido instalarse en Madrid por motivos logísticos, mientras que Barcelona no formará parte de sus conciertos, un gesto que, según fuentes, responde a razones personales. "La gran noticia es que se tour continuará en Europa y la sede que ha elegido Shakira para hacer su gira europea no es otra que la ciudad de Madrid", explica la periodista Sandra Aladro en 'El tiempo justo'.
La intérprete de hits como 'Loba' o 'Te felicito' se ha convertido en la cantante latina que más dinero ha recaudado en una gira musical a día de hoy. Según el tabloide digital The Billboard, la cuantía que ha ganado con su tour 'Las mujeres no lloran' asciende a 421 millones de euros.
En este contexto de éxito, la llegada de Shakira a Madrid supone una estrategia profesional y personal. Según las fuentes de "El tiempo justo', la cantante se asentará en la capital española durante la gira europea para facilitar la logística de los conciertos, evitando desplazamientos constantes entre distintas ciudades del continente.
Además, según el programa de Telecinco, Barcelona no estará en su lista de conciertos después de su mala racha entre la ruptura con Piqué y sus problemas con Hacienda: "Cantará en Madrid, no en Barcelona según tengo entendido. Barcelona forma parte de su pasado", comenta Alardo.
