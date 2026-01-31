Destrozado
El momento más desgarrador de Mario Jefferson: muere su perro, pocas horas después de ser expulsado de 'GH Dúo'
El extriunfito ha vivido una dura semana al perder a su mascota al día siguiente de abandonar el reality
Mario Jefferson fue uno de los expulsados de la gala del jueves en 'GH DÚO'. El cantante fue señalado por la audiencia como el concursante más prescindible de la casa y pocas horas después de su sorprendente expulsión, Jefferson recibió una triste noticia.
Tal y como compartió en su cuenta de Instagram, el exconcursante perdió a su perro solo unas horas después de abandonar la casa de Tres Cantos: "Que te hayas ido esta mañana justo cuando anoche salí de la casa", comienza en su post de despedida que acompaña con un carrusel de imágenes junto a su perro.
"El vacío que me dejas dentro jamás se me podrá ir", lamenta el cantante. "Una parte de mí se ha ido para siempre. Cuídame desde el cielo", continúa el escrito.
"Me has dado la vida Mika, espero haber estado a la altura (...). No me despido de ti porque siempre estarás presente en mí", concluye el post.
- Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
- Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
- Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
- Rosalía, cazada paseando de la mano por Barcelona junto a una famosa modelo francesa
- El Ejército prepara a sus tropas de Montaña al norte de Noruega para probarlas en el combate bajo cero del Ártico
- Sabalenka no se saluda con la ucraniana Svitolina y alcanza su cuarta final seguida en Australia
- Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda