Karmele Marchante desvela la trama urdida por Jesús Mariñas contra Lydia Lozano para echarla de 'Tómbola', define 'Sálvame' como "tóxico y cruel" y aclara si volvería a 'Supervivientes'

Karmele Marchante volvió este viernes a Telecinco, diez años después de su abrupta salida de 'Sálvame', para conceder una entrevista en 'De viernes', en la que se refirió a los actuales famosos de la prensa rosa como "retales", no habló de Jorge Javier Vázquez, ni hizo críticas profundas hacia el extinto magacín vespertino.

La periodista tuvo que soportar años de tratos vejatorios y de bullying por parte de algunos de sus compañeros en el espacio producido por La fábrica de la tele, ahora La osa producciones, al que se refirió como "esa cosa tóxica". Definió aquella etapa como "horrible", aunque hace tiempo que la logró superar.

"Al principio fue divertido pero luego entraron personalidades tóxicas y entonces se estropeó todo. Me marché porque no podía más", aseguró. Marchante contó que la mayoría de los contenidos del programa, así como sus dinámicas para rellenar horas de emisión, casi nunca casaban con la verdad: "No había nada que fuera real. El programa era una farsa, como lo del cociente intelectual de los colaboradores".

Karmele Marchante incidió que el programa terminó dejando el corazón en un segundo plano y que en la mayor parte de su tiempo se nutria de sus propias vidas: "Tejió una maraña muy cruel".

Tras su adiós a Telecinco, comenzó una nueva vida centrada en el periodismo, la literatura y las charlas feministas: "Nunca llegué a echarlo de menos. No me dijeron ni adiós. Nunca volví a verlo después de irme. Coincidió con mi divorcio, que me dejó en la ruina económica. Mi ex me lo quitó todo, durante años pasó informaciones mías a otros colaboradores de 'Sálvame'. Ahora tengo una pareja desde hace tres años y soy muy feliz".

En su entrevista en el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, Karmele también habló de 'Tómbola', el programa que la catapultó a la fama: "Fue polémico pero revolucionario. No era tan tóxico (como 'Sálvame')". Y habló de su nefasta convivencia con Jesús Mariñas: "Ejercía sobre mí una violencia insoportable. Verbal y profesional. Tenía el ego muy grande y no lo gestionaba bien. Quería matarme profesionalmente. Estuvimos a punto de matarnos y por eso nos separaron en plató".

La sorpresa la dio cuando confesó que intentó urdir un plan para expulsar del espacio de Canal 9 a Lydia Lozano: "Quiso hacer un acuerdo conmigo para que te echaran", le dijo ante su cara de asombro. "Fue al principio, consideraba que nosotros dos estábamos ya consolidados en el mundo del corazón y que tú acababas de llegar. Por lo que sea, no le hacías gracia e intentó que yo me sumara a echarte. Y le dije que no. Era una persona totalmente loca y desquiciada".

"Me estoy quedando muerta porque tenía muy buena relación con Mariñas, le respondió Lydia Lozano. De entre sus grandes momentazos en 'Tómbola', Marchante quitó hierro a sus históricas polémicas con Pocholo Martínez Bordiú y Al Bano Carrisi, pero no tuvo piedad con Carmen Sevilla, que una noche la hizo llorar: "Era una bruja".

Para finalizar, Marchante quiso referirse a su sorprendente participación en 'Supervivientes', del que no guarda mal recuerdo: "No fue un concurso fácil pero no fue tan nefasto". Tras ser preguntada sobre si volvería, dejó la puerta complementaria abierta: "No me cierro a volver".