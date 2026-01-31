Un equipo de '¡Vaya Fama!' sufre un robo, lo denuncia en directo y sorprende con su petición: "Por favor..."

'¡Vaya fama!' sufrió este mediodía un robo en la localidad de Valdemorillo, hasta donde se desplazaron un cámara y un reportero para tratar de hablar con Maite Galdeano. Los trabajadores, al darse cuenta lo han denunciado en directo y han sorprendido con su petición.

El programa se desplazaba hasta allí porque la exconcursante de 'Gran Hermano' se ha comprado una casa en esa localidad, donde vive Sofía Suescun junto a Kiko Jiménez. Los primeros días de Galdeano en su nuevo hogar ya han generado conflictos con los vecinos, que se han quedado de que haya convertido un trastero en una casa.

Durante la guardia, el equipo de Telecinco ha sufrido el robo y lo ha denunciado en directo: "Este traslado no está siendo nada agradable, nos acaban de robar en la puerta de Maite Galdeano. Alguien se ha llevado la mochila de mi cámara, una mochila con dos baterías, dos micrófonos y algún artículo personal. Esto ha debido de ocurrir en el momento en el que Maite Galdeano dejaba la vivienda cargada con sus cosas. Hemos salido corriendo detrás de ella para entrevistarla y alguien ha aprovechado para robar la mochila de mi compañero".

Noticias relacionadas

Después, Sergio Izan, el reportero, ha sorprendido con la petición que ha lanzado a la persona que se ha llevado el material: "Le pedimos por favor que nos llame al número de contacto. No vamos a tomar represalias", comunicaba mientras el programa repetía la petición en el faldón.