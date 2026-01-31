En 'Y Ahora Sonsoles'
"Ni a un perro se le deja así": el conflicto de competencias y la línea invisible que denuncia una hija tras la muerte de su padre
Su hija entró en el programa de Sonsoles, que mostró la llamada a emergencias donde se desarrolló el conflicto
Una línea invisible en el mapa y un conflicto de competencias fueron Una línea invisible en el mapa y un conflicto de competencias fueron determinantes Antonio, un ciclista que sufró una grave caída entre Murcia y Alicante y acabó perdiendo la vida en septiembre.
A pocos minutos de la caída, en Benial se encontraba una ambulancia, pero el lugar del accidente estaba dentro de la frontera de la Comunidad Valenciana. Esa circunstancia obligó a activar un servicio desde Orihuela, mucho más alejado, mientras se aclaraba quién debía intervenir. Ahora, el programa de Sonsoles Ónega accede al audio de la llamada a emergencias que se produjo aquel día.
Esa discusión administrativa retrasó hasta 70 minutos la llegada de Antonio hasta el hospital, donde falleció. Y es lo que denuncian los hijos de Antonio.
"Se oye a la testigo pidiendo por favor la ambulancia más cercana y les da igual", cuenta su hija Irene llorando. "Ni a un perro se le deja así", se queja, a pesar de que confía en que el audio pueda determinar el juicio que evaluará este suceso.
