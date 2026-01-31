Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TiempoMigrantesDonaciones pisosRodaliesRosalíaErnest LluchBarcelonaGuardia CivilElecciones AragónSeriesBridgerton
instagramlinkedin

En 'Y Ahora Sonsoles'

"Ni a un perro se le deja así": el conflicto de competencias y la línea invisible que denuncia una hija tras la muerte de su padre

Su hija entró en el programa de Sonsoles, que mostró la llamada a emergencias donde se desarrolló el conflicto

'Y Ahora Sonsoles'

'Y Ahora Sonsoles' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una línea invisible en el mapa y un conflicto de competencias fueron Una línea invisible en el mapa y un conflicto de competencias fueron determinantes Antonio, un ciclista que sufró una grave caída entre Murcia y Alicante y acabó perdiendo la vida en septiembre.

A pocos minutos de la caída, en Benial se encontraba una ambulancia, pero el lugar del accidente estaba dentro de la frontera de la Comunidad Valenciana. Esa circunstancia obligó a activar un servicio desde Orihuela, mucho más alejado, mientras se aclaraba quién debía intervenir. Ahora, el programa de Sonsoles Ónega accede al audio de la llamada a emergencias que se produjo aquel día.

Esa discusión administrativa retrasó hasta 70 minutos la llegada de Antonio hasta el hospital, donde falleció. Y es lo que denuncian los hijos de Antonio.

Noticias relacionadas

"Se oye a la testigo pidiendo por favor la ambulancia más cercana y les da igual", cuenta su hija Irene llorando. "Ni a un perro se le deja así", se queja, a pesar de que confía en que el audio pueda determinar el juicio que evaluará este suceso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
  2. Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
  3. Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
  4. Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
  5. Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
  6. Rosalía, cazada paseando de la mano por Barcelona junto a una famosa modelo francesa
  7. El Ejército prepara a sus tropas de Montaña al norte de Noruega para probarlas en el combate bajo cero del Ártico
  8. Barcelona estudiará cambiar el nombre de las paradas de metro, tranvía y bus de Glòries para llamarlas Glòries Catalanes

"Ni a un perro se le deja así": el conflicto de competencias y la línea invisible que denuncia una hija tras la muerte de su padre

"Ni a un perro se le deja así": el conflicto de competencias y la línea invisible que denuncia una hija tras la muerte de su padre

Al menos seis personas murieron en dos explosiones separadas en el sur de Irán

Al menos seis personas murieron en dos explosiones separadas en el sur de Irán

Los Bomberos llaman a evitar las actividades en la montaña este domingo por el riesgo de aludes

Los Bomberos llaman a evitar las actividades en la montaña este domingo por el riesgo de aludes

Rafa Nadal: "Apoyo a Alcaraz, pero si gana Djokovic me alegraré"

Rafa Nadal: "Apoyo a Alcaraz, pero si gana Djokovic me alegraré"

Al menos cinco personas murieron este sábado en dos explosiones separadas en el sur de Irán

El Arsenal aplasta al Leeds United y refuerza su liderato en la Premier

El Arsenal aplasta al Leeds United y refuerza su liderato en la Premier

La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians

La estación Congrés del metro de Barcelona pasa a llamarse Congrés-Indians

Laporta, sobre el caso Negreira: “Me alegro de que el juez haya dado con la puerta en las narices al Madrid"

Laporta, sobre el caso Negreira: “Me alegro de que el juez haya dado con la puerta en las narices al Madrid"