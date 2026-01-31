'Malas lenguas'
Jesús Cintora estalla contra Jiménez Losantos y lo define con una sola palabra
El presentador calificó así al locutor de radio tras decir que "vivimos la dictadura del pensionariado"
Jesús Cintora estalló ayer en su programa cuando interrumpió a una de sus colaboradoras que estaba valorando las palabras de Jiménez Losantos. El presentador apuntó brevemente con dos calificativos lo que le parecieron las palabras del locutor.
"Estamos viviendo la dictadura del pensionariado. Que culpen al PP de que los pensionistas no vean aumentadas sus pensiones", decía Losantos en el vídeo que recogía sus palabras. "Un gobierno social comunista como socialista será ruinoso y como comunista, criminal", añadió el locutor que también cargó contra la reina Letizia llamándole "anoréxica".
Tras el vídeo, Cintora dio paso a una de sus colaboradoras: "Ese comentario hacia una mujer sea la reina o mi vecina la del quinto es un comentario que no aporta nada. Y es un machista, pero es listo", decía indignada.
En ese momento, el presentador interrumpía a la colaboradora para apuntar: "Listo..., es un impresentable", dijo sin cortapisas. "Ha hablado, ¡ojo! 'dictadura del pensionariado' y luego 'Letizia un poco anoréxica'. Hay que ser sirvegüenza", concluyó.
