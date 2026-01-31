Viernes 30 de enero 2026
Audiencias TV Ayer: 'El Desafío' lidera, 'De viernes' mejora con Ágatha y Lomana y 'Equipo de Investigación' supera a Cuatro en su aniversario
Por la mañana, Nacho Abad vuelve a superar a Ferreras
'El Desafío' mantiene su buen ritmo en audiencias y ayer lideró una semana más el prime time del viernes. El programa de Roberto Leal mejora seis décimas respecto a la semana pasada para marcar un buen 15% y 1.428.000 espectadores.
El cara a cara entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana y el regreso de Karmele hacen que 'De viernes' suba 7 décimas respecto a la semana pasada, pero cae a tercera opción por debajo del cine de La 1 con un 9,9% y 843.000 seguidores.
En laSexta, 'Equipo de Investigación' celebró su 15 aniversario superando a Cuatro y mejorando los registros que venía cosechando semanas antes. Glòria Serra y compañía lograron un buen 6,6% y 738.000 fieles.
PRIME TIME
Antena 3
El Desafío: 15% y 1.428.000
Telecinco
De viernes: 9,9% y 843.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 8,3% y 970.000
Plan de c1ne: Los siete magníficos: 10,4% y 1.095.000
laSexta
laSexta Clave: 4,5% y 500.000
laSexta Columna: 6% y 700.000
Equipo de Investigación: 6,6% y 738.000 / 5,4% y 420.000
Cuatro
First Dates: 3,9% y 434.000 / 6,2% y 714.000
El Blockbuster: Nadie: 5,8% y 640.000
La 2
Cifras y letras: 3,6% y 403.000 / 6,2% y 729.000
Plano general: 3,2% y 377.000
Historia de nuestro cine: 1,8% y 163.000
LATE NIGHT
La 1
Plan de c1ne 2: Forsaken: 8,2% y 441.000
Diario América 24h: 5,5% y 121.000
Antena 3
El Desafío: 6,7% y 232.000
laSexta
Equipo de Investigación: 5,4% y 205.000 / 7,4% y 156.000
Cuatro
Cine Cuatro: Crank: Veneno en la sangre 4,3% y 256.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,9% y 1.277.000
Y Ahora Sonsoles: 10,7% y 880.000
Pasapalabra: 22,4% y 2.238.000
La 1
Directo al grano: 11% y 970.000
Valle Salvaje: 10,7% y 861.000
La promesa: 11,9% 963.000
Malas lenguas: 12,3% y 1.066.000
Aquí la tierra: 12,5% y 1.262.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,9% y 762.000
El diario de Jorge: 9% y 737.000
Allá Tú: 7,7% y 746.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,1% y 537.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,5% y 448.000
laSexta
Zapeando: 6% y 545.000
Más Vale Tarde: 6,3% y 542.000
La 2
El Cazador: 2% y 187.000
Saber y ganar: 6% y 575.000
Grandes Documentales: 4,3% y 369.000
Malas lenguas: 6,6% y 536.000
En busca de secretos: 1,6% y 137.000
Grandes diseños revisitados 1,9% y 198.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12% y 346.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,5% y 796.000
La ruleta de la suerte: 20,2% y 1.548.000
La 1
La Hora de La 1: 16,5% y 354.000
Mañaneros 360: 15,1% y 529.000 / 12,1% y 1.024.000
laSexta
Aruser@s: 10,6% y 169.000 / 13,6% y 327.000
Al Rojo vivo: 7,2% y 294.000
Telecinco
La mirada crítica: 8,4% y 162.000
El programa de Ana Rosa: 13,2% y 345.000
Vamos a ver: 10,1% y 414.000
El precio justo: 9,2% y 679.000
Cuatro
Alerta Cobra: 2,1% y 40.000 / 1,8% y 37.000 / 2,4% y 49.000
En boca de todos: 7,6% y 269.000
La 2
El cazador: 2,1% y 132.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 22,8% y 2.210.000
Telediario 1: 14,8% y 1.438.000
Informativos Telecinco 15H: 9,2% y 898.000
laSexta Noticias 14H: 7,9% y 679.000
Noticias Cuatro 1: 7,2% y 549.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 21,1% y 2.378.000
Telediario 2: 11,4% y 1.275.000
Informativos Telecinco 21H: 7,8% y 867.000
laSexta Noticias 20H: 6,8% y 640.000
Noticias Cuatro 2: 5,3% y 497.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14,4%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,1%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,4%).
Mes: Antena 3 (12,9%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,6%), Cuatro (6,1%), laSexta (6%), La 2 (3,3%).
- Iryo advierte de que no compensará a los usuarios por los retrasos provocados por las limitaciones de velocidad
- Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
- Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
- Rosalía, cazada paseando de la mano por Barcelona junto a una famosa modelo francesa
- El Ejército prepara a sus tropas de Montaña al norte de Noruega para probarlas en el combate bajo cero del Ártico
- Sabalenka no se saluda con la ucraniana Svitolina y alcanza su cuarta final seguida en Australia
- Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba