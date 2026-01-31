Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viernes 30 de enero 2026

Audiencias TV Ayer: 'El Desafío' lidera, 'De viernes' mejora con Ágatha y Lomana y 'Equipo de Investigación' supera a Cuatro en su aniversario

Por la mañana, Nacho Abad vuelve a superar a Ferreras

'El Desafío' / 'De viernes' / 'Equipo de Investigación'

'El Desafío' / 'De viernes' / 'Equipo de Investigación' / ANTENA 3 / TELECINCO / LASEXTA

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

'El Desafío' mantiene su buen ritmo en audiencias y ayer lideró una semana más el prime time del viernes. El programa de Roberto Leal mejora seis décimas respecto a la semana pasada para marcar un buen 15% y 1.428.000 espectadores.

El cara a cara entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana y el regreso de Karmele hacen que 'De viernes' suba 7 décimas respecto a la semana pasada, pero cae a tercera opción por debajo del cine de La 1 con un 9,9% y 843.000 seguidores.

En laSexta, 'Equipo de Investigación' celebró su 15 aniversario superando a Cuatro y mejorando los registros que venía cosechando semanas antes. Glòria Serra y compañía lograron un buen 6,6% y 738.000 fieles.

PRIME TIME

Antena 3

El Desafío: 15% y 1.428.000

Telecinco

De viernes: 9,9% y 843.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 8,3% y 970.000

Plan de c1ne: Los siete magníficos: 10,4% y 1.095.000

laSexta

laSexta Clave: 4,5% y 500.000

laSexta Columna: 6% y 700.000

Equipo de Investigación: 6,6% y 738.000 / 5,4% y 420.000

Cuatro

First Dates: 3,9% y 434.000 / 6,2% y 714.000

El Blockbuster: Nadie: 5,8% y 640.000

La 2

Cifras y letras: 3,6% y 403.000 / 6,2% y 729.000

Plano general: 3,2% y 377.000

Historia de nuestro cine: 1,8% y 163.000

LATE NIGHT

La 1

Plan de c1ne 2: Forsaken: 8,2% y 441.000

Diario América 24h: 5,5% y 121.000

Antena 3

El Desafío: 6,7% y 232.000

laSexta

Equipo de Investigación: 5,4% y 205.000 / 7,4% y 156.000

Cuatro

Cine Cuatro: Crank: Veneno en la sangre 4,3% y 256.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,9% y 1.277.000

Y Ahora Sonsoles: 10,7% y 880.000

Pasapalabra: 22,4% y 2.238.000

La 1

Directo al grano: 11% y 970.000

Valle Salvaje: 10,7% y 861.000

La promesa: 11,9% 963.000

Malas lenguas: 12,3% y 1.066.000

Aquí la tierra: 12,5% y 1.262.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,9% y 762.000

El diario de Jorge: 9% y 737.000

Allá Tú: 7,7% y 746.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,1% y 537.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,5% y 448.000

laSexta

Zapeando: 6% y 545.000

Más Vale Tarde: 6,3% y 542.000

La 2

El Cazador: 2% y 187.000

Saber y ganar: 6% y 575.000

Grandes Documentales: 4,3% y 369.000

Malas lenguas: 6,6% y 536.000

En busca de secretos: 1,6% y 137.000

Grandes diseños revisitados 1,9% y 198.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12% y 346.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,5% y 796.000

La ruleta de la suerte: 20,2% y 1.548.000

La 1

La Hora de La 1: 16,5% y 354.000

Mañaneros 360: 15,1% y 529.000 / 12,1% y 1.024.000

laSexta

Aruser@s: 10,6% y 169.000 / 13,6% y 327.000

Al Rojo vivo: 7,2% y 294.000

Telecinco

La mirada crítica: 8,4% y 162.000

El programa de Ana Rosa: 13,2% y 345.000

Vamos a ver: 10,1% y 414.000

El precio justo: 9,2% y 679.000

Cuatro

Alerta Cobra: 2,1% y 40.000 / 1,8% y 37.000 / 2,4% y 49.000

En boca de todos: 7,6% y 269.000

La 2

El cazador: 2,1% y 132.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 22,8% y 2.210.000

Telediario 1: 14,8% y 1.438.000

Informativos Telecinco 15H: 9,2% y 898.000

laSexta Noticias 14H: 7,9% y 679.000

Noticias Cuatro 1: 7,2% y 549.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 21,1% y 2.378.000

Telediario 2: 11,4% y 1.275.000

Informativos Telecinco 21H: 7,8% y 867.000

laSexta Noticias 20H: 6,8% y 640.000

Noticias Cuatro 2: 5,3% y 497.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,4%), La 1 (11,7%), Telecinco (9,1%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,4%).

Mes: Antena 3 (12,9%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,6%), Cuatro (6,1%), laSexta (6%), La 2 (3,3%).

