Estreno inminente
Antena 3 confía en Joaquín y Susana para sustituir de inmediato a Roberto Leal
La pareja televisiva vuelve a Antena 3 después con su programa, que esta vez los llevará hasta Japón
Antena 3 ya tiene sustitutos inmediatos para Roberto Leal. La cadena ha decidio confiar en Joaquín Sánchez y Susana Saborido para el prime time del miércoles desde la próxima semana.
La pareja, protagonista junto a sus hijas de 'El Capitán', regresa con una nueva temporada - esta vez en Japón - para tomar el relevo de 'Nos vamos de madre', el programa de Roberto Leal y su madre, que esta semana se despidió de la audiencia.
En la noche del miércoles, Joaquín y Susana tratarán de mejorar los datos que venían registrando Leal y su progenitora, que a pesar de estrenarse bien, no han podido aguantar el paso de las semanas y han acabado con una media del 10,1%.
En el tercer prime time semanal, el exfutbolista y su mujer tendrán el reto de superar a 'The Floor', que ha vuelto dominando el tablero. También se enfrentarán a 'Pura sangre' en Telecinco. Además, la pareja intentará con esta segunda temporada de 'El Capitán' redimirse del inesperado fracaso, que tras dos buenos primeros programas, se hundió en audiencias en el resto hasta llegar a anotar un preocupante 6,1%.
Así es 'El Capitán en Japón'
Joaquín Sánchez, junto a Susana Saborido y sus dos hijas Salma y Daniela, cambian de continente para embarcarse en un nuevo desafío, esta vez en Japón. Un regreso que mostrará a la familia en su máximo esplendor visitando, de norte a sur, las ciudades y los lugares más emblemáticos de la cultura y de la mística nipona.
En la mochila de este divertido y particular viaje han metido también un claro objetivo: discutir menos y aprender a convivir. En este nuevo reto se mantiene la esencia de ‘El Capitán en América’: lazos familiares, diversión, complicidad, desencuentros, discusiones…, pero con el añadido de que todo ocurre muy lejos de casa…
El punto de partida de la familia Sánchez Saborido será Sevilla, desde donde volarán a la capital japonesa para recorrer el país con parada en el propio Tokyo, continuar el camino hacia el monte Fuji, Takayama, Nara, Kyoto, Osaka y Okinawa, entre otros parajes milenarios de Japón.
