Sorpresa mayúscula

Un soltero revela que está casado en plena cita y deja en ‘shock’ a su acompañante en 'First Dates': "Mi marido no sabe que estoy aquí"

La confesión, hecha a mitad de la velada, provocó uno de los momentos más incómodos que se recuerdan en el programa.

Diego y Eric en 'First dates'

Diego y Eric en 'First dates' / Cuatro

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
'First Dates' volvió a firmar una escena difícil de prever incluso para un formato acostumbrado a las sorpresas. Una cita que parecía avanzar sin sobresaltos terminó dando un giro radical cuando uno de los participantes destapó una situación personal que nadie esperaba escuchar en el restaurante del amor.

Diego, de 29 años, que se dedica a ser influencer, community manager y se define como “mocatriz”, explicó que nunca se ha sentido cómodo en relaciones convencionales y que, hasta ahora, había priorizado la libertad y la creatividad en su vida. Aun así, buscaba a alguien con carácter, ingenio y una forma poco previsible de ver el día a día.

El programa le emparejó con Eric, peruano de 26 años afincado en Barcelona, asesor de moda y con un perfil muy similar. Desde el primer intercambio quedó claro que había afinidad: risas, conversación fluida y una conexión que invitaba al optimismo. Todo marchaba con normalidad hasta que el diálogo derivó hacia el terreno sentimental y la cita cambió por completo de tono.

En ese momento, Eric confesó que estaba casado tras una boda impulsiva celebrada en Halloween y que ni siquiera había iniciado los trámites de divorcio: "Mi marido no sabe que estoy aquí". La revelación dejó a Diego completamente descolocado, que expresó su incredulidad ante las cámaras al comprobar que su cita seguía legalmente unida a otra persona: "¡Madre mía, que no está ni divorciado! Me quedo… Pero vamos a ver, ¿esto qué es, Novia a la fuga? Me he quedado en ‘shock’. No entiendo nada"

Noticias relacionadas

A pesar del impacto inicial y del evidente desconcierto, la velada no terminó de romperse. Con el paso de los minutos, ambos recuperaron la complicidad, rebajaron la tensión y decidieron no cerrar la puerta a seguir conociéndose. Finalmente, aceptaron tener una segunda cita y sellaron la decisión con un beso en el reservado, confirmando que en 'First Dates' incluso los mayores imprevistos no siempre son un punto final.

