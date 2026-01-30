Pablo G. Batista abandona Mediaset y ficha por TVE para presentar un nuevo magacín diario tras dos años en 'Todo es mentira' con Risto Mejide

TVE refuerza su equipo de comunicadores con el fichaje de Pablo González Batista. El periodista abandona Mediaset, donde ha presentado formatos como 'La última noche', 'Caiga quien caiga' y 'Todo es mentira' en los periodos de ausencia de Risto Mejide, para conducir un nuevo magacín diario en las tardes de La 2, según ha conocido en exclusiva YOTELE.

Se trata de 'Sukha', un espacio cultural que estará producido íntegramente por RTVE y se emitirá en directo desde los estudios de Prado del Rey (Madrid) entre las 19:30 y las 20:30 horas, a continuación del 'Malas lenguas' de Jesús Cintora. Se estrenará el próximo 16 de febrero.

Se mostrará una mirada amplia a la cultura, reunirá a sus protagonistas para charlar de temas que afectan a la ciudadanía y estará en las presentaciones y celebraciones culturales más relevantes a lo largo de todo el país, con conexiones en directo.

'Sukha' potenciará la actual oferta divulgativa de la corporación e incluirá otros contenidos relacionados con el bienestar, la gastronomía, la salud o los viajes, con el reto de estimular la curiosidad y el conocimiento de los espectadores de forma rigurosa y amena.

Según la información a la que ha tenido acceso este portal, Batista ya se ha despedido de Mediaset y de 'Todo es mentira' y se incorporará a su nuevo trabajo de manera inminente. Compartirá las tareas de presentación con Susana Castañón y contará con la presencia de diferentes colaboradores especializados.

El nuevo espacio estará dirigido por Miguel Ángel Hoyos, profesional de la cadena pública con larga trayectoria, hasta ahora codirector de ‘Culturas 2’ y director de ‘Un país para leerlo’.