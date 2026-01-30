Miguel Bernardeau presenta 'La fiera': "En los deportes de riesgo es importante entender que esa pasión tiene otra cara de la moneda, que es la gestión de la muerte"

Miguel Bernardeau afronta en 'La fiera' uno de los retos interpretativos más exigentes de su carrera, dando vida a un personaje marcado por la pasión, el riesgo y una forma extrema de entender la vida. El actor se adentra en el universo del salto base para explorar no solo el componente físico de esta práctica, sino también su dimensión emocional, humana y colectiva. En entrevista con YOTELE, Miguel Bernardeau reflexiona sobre la atracción por los deportes de riesgo, el respeto hacia quienes los practican, el proceso de humanizar a estos personajes y la experiencia de formar parte de un rodaje que trasciende la ficción.

YOTELE. ¿Cómo te enfrentaste a un personaje vinculado a un mundo tan extremo como el del salto base?

MIGUEL BERNARDEAU. Para mí era importante entender el mundo del que forman parte estos personajes y comprender que no hacen lo que hacen porque estén locos, ni mucho menos. Es su pasión. En el caso de Armando, su personaje empezó siendo campeón del mundo de BMX, luego se enamoró de la escalada, descubrió que se le daba bien y, poco a poco, empezó a saltar. Nada funciona como “llego y me tiro de un acantilado y vuelo”. Todo es un proceso gradual. También era importante entender que esa pasión tiene otra cara de la moneda, que es la gestión de la muerte. No solo la tuya, sino la de tus familiares y seres queridos.

YOTELE. ¿Te llama la atención el salto base a nivel personal?

MIGUEL BERNARDEAU. Sí, me llama mucho la atención, pero jamás lo haría. Yo he saltado una vez en paracaídas y descubrí que no era lo mío. Desde pequeño me gusta la apnea, el surf, tengo cierta atracción por los deportes de riesgo, pero esto es otro nivel. Saltar desde una pared de 300 metros y volar se me queda grande. Desde ahí intenté hacer un acercamiento al personaje sustituyendo mi pasión por el mar y el surf por la pasión que ellos sienten por la montaña y por el salto. Esa pasión va mucho más allá de buscar adrenalina. No es un “rush” puntual. Es el viaje, la cultura, la comunidad que se genera entre ese grupo de amigos.

YOTELE. La película humaniza mucho a estos personajes, alejándose del tópico del “loco que se tira”. ¿Era algo que te motivaba especialmente?

MIGUEL BERNARDEAU. Mucho. Todos pensamos al principio que son unos locos que arriesgan su vida y ponen en peligro sus relaciones personales, pero la película se esfuerza en humanizarlos y en mostrar las razones que les llevan a hacer esto. Ellos calculan los saltos milimétricamente. Llegan a una pared, la miden, calculan el viento, el viento aparente, la temperatura de la pared. Si está fría, esperan a que le dé el sol porque cuando se calienta emite corrientes de aire. No es llegar a un sitio y saltar sin más. Todo está extremadamente pensado.

YOTELE. ¿Cómo ha sido el trabajo con Salvador Calvo como director?

MIGUEL BERNARDEAU. Salva venía con un guion enorme y con todos los planos dibujados. Es una película con una exigencia técnica enorme, y ver a un director que tiene tan claro cómo quiere rodar te da mucha seguridad. Entiendes que no hay improvisación y que los días de trabajo van a ser efectivos. Eso también ayuda mucho a la parte interpretativa. Hay un trabajo muy fuerte desde la dirección y desde los ensayos, pero también desde el equipo, creando un ambiente de concentración, seriedad y rigor. Sabes que estás rodando una película que van a ver los familiares de las personas que estás interpretando, e incluso los propios protagonistas reales.

YOTELE. ¿Qué tipo de equipo se ha formado durante el rodaje?

MIGUEL BERNARDEAU. Creo que se generó un grupo en el elenco que reflejaba muy bien la amistad de los personajes. La seguridad del rodaje y la profesionalidad del equipo nos daban espacio para jugar y disfrutar. Nuestros personajes eran muy amigos y desde el principio quisimos crear esa amistad también fuera de cámara. Conocer a los personajes reales y vivir todo lo que hemos vivido hizo que se crearan relaciones que han trascendido la ficción. El cine tiene esa magia: te llevas amigos.

YOTELE. La película es una oda a la vida, pero la muerte está muy presente. ¿Te llevas alguna reflexión personal tras el rodaje?

MIGUEL BERNARDEAU. Me viene mucho a la cabeza el documental “Free Solo”. En él se habla de por qué alguien escala sin cuerdas, por qué arriesga su vida. Creo que, aunque suene mal dicho, a mayor riesgo, mayor recompensa. Si no existiera la posibilidad de la muerte, no tendría tanta magia. No sería una hazaña. No habrías superado algo tan grande como es la muerte, que es la parte definitiva de nuestra vida. Si no hubiera esa otra cara de la moneda, nada tendría tanto valor como lo que ellos hacen. Hay algo ahí arriba que nosotros no hemos experimentado ni entendido porque no hemos estado. Llamar loco a alguien por hacerlo es muy fácil desde fuera. Pero si te pones en su piel y conoces sus historias, ves que no están locos en absoluto y que si lo hacen es por algo.