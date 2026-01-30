Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jorge Javier Vázquez rompe el protocolo y somete a Carmen Borrego a un castigo inédito tras su abandono en 'GH Dúo'

El presentador le pidió a la hermana de Terelu Campos que se arrodillara tras su enésima salida voluntaria de un reality.

Carmen Borrego se arrodilla tras su abandono en 'GH Dúo'

Carmen Borrego se arrodilla tras su abandono en 'GH Dúo' / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
La gala de este jueves de 'GH Dúo' dejó claro que abandonar la casa sin llegar a la expulsión tiene consecuencias. Carmen Borrego protagonizó uno de los momentos más tensos de la edición al regresar al plató tras su marcha voluntaria, donde se encontró con un Jorge Javier Vázquez especialmente duro y sin intención alguna de suavizar la situación.

Nada más pisar el plató, el presentador marcó el tono del recibimiento. “¿Quién me lo iba a decir que ibas a abandonar la primera semana?”, le soltó con ironía, ante las protestas de Carmen, que negó haber estado tan poco tiempo dentro. “¿Cómo puedes tener tanto morro?”, insistió Jorge Javier, dejando claro que no iba a comprar las explicaciones habituales sobre la presión y la convivencia. “Ya somos todos mayorcitos”, zanjó cuando la colaboradora intentó justificar su decisión.

El momento más incómodo llegó cuando Carmen quiso dirigirse al público. Tras agradecer el apoyo, el presentador estalló: “¡Si el público no puede contigo!”. Acto seguido, le exigió un gesto explícito de disculpa. “¡Arrodíllate por el público!”, ordenó, obligándola a pedir perdón de rodillas y mirando a cámara. “Pido perdón al público que me ha ayudado, me ha votado y les he defraudado”, dijo finalmente Borrego, visiblemente superada.

La tensión no terminó ahí. Jorge Javier fue más allá y cuestionó su implicación en el concurso: “No te has tomado nada en serio el concurso. Has estado tirada en la cama y no has querido participar en nada”. También le reprochó las consecuencias de su abandono: “Con tu marcha se han quedado sin trabajo tu hermana y tu hijo”. Carmen reconoció sentir “muchísima vergüenza”, aunque defendió que se fue porque se vio “fuera de control”.

