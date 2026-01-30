El cara a cara más esperado y varios regresos clave sacuden la noche de ‘¡De Viernes!’: lista completa de invitados

La entrega de esta semana de '¡De Viernes!' llega cargada de contenidos de alto voltaje. El espacio de Telecinco apostará, a partir de las 21:45 horas, por el reencuentro de viejas cuentas pendientes, regresos televisivos muy esperados y nuevas revelaciones sobre uno de los abandonos más comentados de 'GH Dúo'.

Uno de los platos fuertes será el primer cara a cara en directo entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada. Ambas se sentarán frente a frente para abordar un enfrentamiento que se arrastra desde hace años, marcado por reproches públicos y declaraciones cruzadas. El origen del conflicto se remonta a unas palabras especialmente duras de Lomana tras la separación matrimonial de la diseñadora, un episodio que nunca llegó a cerrarse.

La noche también marcará el regreso a televisión de Karmele Marchante, que concederá su primera entrevista tras casi una década alejada del foco mediático. En plató hablará sin rodeos de cómo ha reconstruido su vida personal y emocional después de atravesar una complicada ruina económica ligada a su matrimonio y de sufrir un grave accidente que supuso un antes y un después para ella. Además, protagonizará un reencuentro muy esperado con Lydia Lozano y Terelu Campos.

Otro de los momentos clave llegará de la mano de Carmen Borrego. Tras abandonar la casa de 'GH DÚO' después de 19 días de convivencia, la colaboradora se mostrará visiblemente molesta y explicará los motivos reales que la llevaron a tomar esa decisión, además de revelar cómo han sido en realidad algunos de sus compañeros de concurso. Tras su testimonio, Borrego se incorporará al análisis de la última hora del reality junto a María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Antonio Canales hijo, en un bloque que incluirá imágenes inéditas y promete avivar aún más la recta final de 'GH DÚO'.