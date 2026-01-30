Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jueves 29 enero 2026

Audiencias TV ayer | ‘Crossobar’ debuta con fuerza en La 1, pero ‘GH Dúo’ lidera la noche

El nuevo formato de Arturo Valls mejora el cine previo, mientras el reality de Telecinco sube con claridad.

'Crossobar' y 'GH Dúo'

'Crossobar' y 'GH Dúo' / RTVE/Telecinco

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
La noche del jueves estuvo marcada por el estreno de 'Crossobar' en La 1. El programa de sketches presentado por Arturo Valls y Lalachus debuta con un 12,4% de share, lo que supone una mejora de 2,5 puntos respecto a la película emitida en esa franja la semana anterior.

Telecinco, sin embargo, se impone gracias a la notable subida de 'GH Dúo', que alcanza un 14,9% en su tramo principal, consolidándose como la oferta más vista de la noche. El reality firma además un 8% en el access, donde reúne a más de un millón de personas antes del inicio de la gala.

En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a liderar con un 15%, superando a 'La revuelta', que se queda en un 13,7%. En el resto de la noche, Antena 3 obtiene un 10,2% con la película 'Mamá o papá', Cuatro firma un 8,2% con 'Horizonte', y laSexta anota un 5% con 'John Wick: pacto de sangre'.

PRIME TIME

La 1

La Revuelta: 1.679.000 (13,2%)

Crossobar: 976.000 (12,4%)

Antena 3

El hormiguero: 1.919.000 (15%)

El peliculón “Mamá o papá”: 666.000 (10,2%)

Telecinco

GH Dúo express: 1.029.000 (8%)

GH Dúo: 884.000 (14,9%)

laSexta

laSexta clave: 599.000 (4,8%)

El intermedio: 892.000 (6,9%)

El taquillazo “John Wick: Pacto de sangre”: 350.000 (5%)

Cuatro

First dates: 678.000 (5,3%)

Horizonte: 858.000 (8,2%)

La 2

El cine de La 2 “Vidas pasadas”: 79.000 (1,3%)

LATE NIGHT

La 1

Somos cine RTVE “Bajo el mismo techo”: 279.000 (7,7%)

Diario América 24h: 103.000 (5,5%)

Antena 3

Cine “Fuera de carta (2008)”: 198.000 (7,8%)

laSexta

Cine “Huracán”: 118.000 (4,9%)

Cuatro

Callejeros: 205.000 (5,9%)

El desmarque. Madrugada: 64.000 (3,4%)

La 2

Documentos TV: 23.000 (0,9%)

Cine “Despierta la furia”: 15.000 (0,8%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 943.000 (11,4%)

Especial informativo “Funeral Adamuz”: 844.000 (10%)

Malas lenguas: 1.146.000 (11,2%)

Aquí la Tierra: 1.513.000 (13,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.343.000 (14,8%)

Y ahora, Sonsoles: 915.000 (10,9%)

Pasapalabra: 2.476.000 (22,7%)

Telecinco

El tiempo justo: 700.000 (8,2%)

El diario de Jorge: 736.000 (8,5%)

¡Allá tú!: 794.000 (7,5%)

laSexta

Zapeando: 526.000 (5,9%)

Más vale tarde: 447.000 (5,4%)

Cuatro

Todo es mentira: 568.000 (6,6%)

Lo sabe, no lo sabe: 533.000 (6,3%)

La 2

Saber y ganar: 639.000 (6,6%)

Grandes documentales: 324.000 (3,8%)

Malas lenguas: 521.000 (6,3%)

Act x Palestine: 170.000 (1,4%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 395.000 (19,3%)

Mañaneros 360: 523.000 (15,3%)

Mañaneros 360: 942.000 (11%)

Antena 3

Espejo público: 355.000 (12,8%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 873.000 (16,6%)

La ruleta de la suerte: 1.731.000 (22,4%)

Telecinco

La mirada crítica: 106.000 (6%)

El programa de AR: 262.000 (10,6%)

Vamos a ver: 392.000 (9,4%)

El precio justo: 588.000 (7,7%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 166.000 (11,3%)

Aruser@s: 336.000 (14,4%)

Al rojo vivo: 354.000 (8,8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 13.000 (0,9%)

Alerta cobra: 32.000 (1,8%)

Alerta cobra: 51.000 (2,5%)

Alerta cobra: 57.000 (2,3%)

En boca de todos: 256.000 (7,4%)

La 2

Zoom tendencias: 12.000 (1,2%)

Zoom tendencias: 11.000 (0,8%)

La Antártida desde el aire: 28.000 (1,6%)

Saber vivir: 17.000 (0,8%)

Aquí hay trabajo: 22.000 (0,9%)

La aventura del saber: 31.000 (1,3%)

Espacios increíbles: 48.000 (1,9%)

El western de La 2 “Uno después de otro”: 117.000 (3,4%)

El cazador: 146.000 (2,3%)

El cazador: 235.000 (2,5%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.435.000 (24,2%)

Telediario 1: 1.413.000 (14,1%)

laSexta Noticias 14h: 786.000 (9%)

Informativos Telecinco 15h: 846.000 (8,4%)

Noticias Cuatro 1: 612.000 (8%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.648.000 (20,7%)

Telediario 2: 1.679.000 (13,2%)

Informativos Telecinco 21h: 903.000 (7,1%)

laSexta Noticias 20h: 692.000 (6,7%)

Noticias Cuatro 2: 571.000 (5,6%)

Matinal

Telediario matinal: 128.000 (15,2%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 177.000 (14,3%)

El Matinal (Telecinco): 132.000 (10,4%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,8%), La 1 (12,3%), Telecinco (8,9%), laSexta (6,4%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,2%).

Mensual: Antena 3 (12,9%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,5%), Cuatro (6,1%), laSexta (6%), La 2 (3,3%).

