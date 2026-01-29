Champions League
Surrealista momento en la televisión de Portugal: la euforia por un gol al Real Madrid interrumpe un programa en directo
Los gritos de varios trabajadores de la cadena se colaron en la emisión tras el tanto que decidió el partido
Pedrerol, más demoledor que nunca tras la derrota del Real Madrid en Champions: "Vaya ridículo"
Tras la contundente derrota del Real Madrid ante el Benfica y las duras críticas en España —como las que lanzó Josep Pedrerol calificando el tropiezo blanco de “ridículo” en su programa–, la eliminación europea provocó un momento tan surrealista como viral en la televisión portuguesa.
En Canal Now, un canal de noticias su programa que en esos momentos estaba en directo quedó interrumpido por los gritos y la euforia de varios trabajadores tras el gol que dio la clasificación al Benfica en Lisboa.
La celebración se escuchó claramente en plena emisión, obligando a los presentadores a hacer una pausa y desviar la atención hacia lo que ocurría fuera de cámara. Las voces de empleados celebrando la jugada se colaron en el audio del programa, provocando el susto del cardenal Américo Aguiar: "Fue solo un gol del Benfica" aclararon ante la audiencia.
El tanto que desencadenó esta reacción fue un gol agónico del portero Anatoliy Trubin en el último suspiro del partido entre Benfica y Real Madrid, que culminó 4-2 y dejó al conjunto español fuera del top-8 de la Champions League.
