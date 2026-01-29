Sarah Santaolalla denuncia a Vito Quiles por acoso: "Ya está bien de impunidad"

Sarah Santaolalla es una de las personas mediáticas que más campañas de odio tiene que sufrir contra su persona por su posición ideológica. El pasado viernes, el ministro Marlaska denunciaba en 'Mañaneros' este tipo de campañas y pedía "órdenes de alejamiento" contra ultras.

Ayer, en la emisión de 'Malas Lenguas', Santaolalla anunció que había interpuesto una denuncia por acoso contra Vito Quiles, uno de esos agotadores ultra. "Has denunciado a Vito Quiles", anunciaba Jesús Cintora, que daba paso a la colaboradora para que explicase su decisión.

"He denunciado a Vito Quiles por los sucesos que se han llevado a cabo en los últimos días, por las escenas de acoso. Un acoso violento aquí en esta casa inventándose saltar todo tipo de controles, luego siguiéndome por la carretera de manera temeraria, luego apareciendo en mi casa con tres matones más..."ha enumerado.

Santaolalla recalca que la demanda es por "el acaso" al que ha "sido sometida por parte de Vito Quiles desde hace mucho tiempo, incluso incitando a chavales" a llamarle "chupapollas".

Tras todos estos altercados, la colaboradora ha decidido que es hora de poner punto y final a esta situación y así se lo ha explicado a Cintora: "Creo que ya está bien de impunidad contra estos fascistas. Hay que plantarse, no solo mediáticamente y en las calles, sino también en los juzgados".

"Que les cueste pasta y les cueste condenas acosar", ha pedido la también colaboradora de 'En boca de todos'. "Estoy deseando que avance judicialmente el procedimiento para que en este país un juez condene a Vito Quiles y a toda esta panda de fascistas por acosadores", ha concluido. .