Pedrerol, más demoledor que nunca tras la derrota del Real Madrid en Champions: "Vaya ridículo"

El Real Madrid cayó anoche en Lisboa contra el Benfica de Mourinho por 4 goles a 2 y se quedó fuera del Top 8 de la Champions. Un batacazo más que Josep Pedrerol no ha dudado en calificar al inicio de su programa.

Nada más arrancar 'El Chiringuito', el presentador con gesto serio y su habitual silencio dramático se pasmó durante unos segundos frente a la cámara antes de sentenciar al equipo blanco: "Vaya ridículo del Real Madrid en Lisboa".

"La pregunta ahora es: ¿quién tiene la culpa? ¿Arbeloa? ¿Pintus? ¿Los jugadores? ¿El que ya no está?" cuestionaba el periodista haciendo una pausa para concluir: "Qué bueno es Mourinho, empezamos".

Noticias relacionadas

Más adelante, el presentador cargó contra los detractores del técnico luso durante su etapa en el Real Madrid: "No vale decir que Mourinho es muy bueno. Decíais que Mourinho era lo peor para el Madrid...no vale decir ahora que es muy bueno. Muy bueno, lo dijimos y lo decimos algunos", remató.