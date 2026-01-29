Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Miércoles 28 de enero 2026

‘Pasapalabra’ calienta su bote y firma su programa más visto desde 2023

Audiencias TV Ayer: ‘The Floor’ domina el tablero en su regreso y Wyoming se impone por primera vez a Iker Jiménez

'Pasapalabra' adelanta cómo será la reacción de Roberto Leal al entregar el bote más alto de su historia

'Pasapalabra'

'Pasapalabra' / ANTENA 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

Que el bote de 'Paspalabra' está al caer ya no es ningún secreto, menos aún después de que Antena 3 desvelase la reacción de Roberto Leal cuando Manu o Rosa completen El Rosco. Y esa proximidad está sirviendo para elevar los datos de audiencia del concurso, que ayer firmó su programa más visto desde marzo de 2023 con un espectacular 21,3% y 2.376.000 espectadores.

Y es que la de ayer fue una jornada de récords porque fueron varios los espacios que rompieron su techo: 'El precio justo' congregó a un 9,2% y 752.000 seguidores, lo que llevó a Informativos Telecinco a obtener su mejor registro de la temporada en la edición de las 15 horas con un 11,4% y 1.160.000

Por su parte, 'Y Ahora Sonsoles' también se apunta a la cascada de récords con su programa más visto de la temporada, reuniendo a un 11,8% y 1.017.000 televidentes. Finalmente, 'En boca de todos' logra su mejor dato de 2026 y se impone a Ferreras con un 7,9% y 331.000 apoyos.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 14,9% y 1.928.000

Nos vamos de madre: 8,6% y 639.000

La 1

La revuelta: 9,9% y 1.299.000

The Floor: 11,8% y 1.001.000

Telecinco

First Dates: 7,6% y 986.000

Pura sangre: 11% y 917.000

Cuatro

First Dates: 4,7% y 599.000

Horizonte:6% y 781.000

El Blockbuster: Assassin club: 5,8% y 402.000

laSexta

laSexta Clave: 3,8% y 474.000

El Intermedio: 6,4% y 851.000

El Objetivo: ICE, los matones de Donald Trump: 6,2% y 413.000

La 2

Cifras y letras: 3,9% y 508.000 / 5,1% y 689.000

El comisario Montalbano: 2,3% y 248.000

LATE NIGHT

Telecinco

GH DÚO: El diario: 9,6% y 486.000

GH DÚO: La casa en directo: 8,6% y 286.000

La 1

The Floor: 9,6% y 380.000 / 8,5% y 172.000

Antena 3

Nos vamos de madre: 8% y 272.000

Allí Abajo: 5,9% y 113.000

laSexta

Equipo de Investigación: 4,7% y 96.000

Cuatro

Alert: 3,9% y 98.000

El desmarque: 2,6% y 46.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 14,8% y 1.376.000

Y Ahora Sonsoles: 11,8% y 1.017.000

Pasapalabra: 21,3% y 2.376.000

La 1

Directo al grano: 11,4% y 1.023.000

Valle Salvaje: 11,2% y 912.000

La promesa: 12% y 1.032.000

Malas lenguas: 12,4% y 1.195.000

Aquí la tierra: 13,7% y 1.535.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,6% y 751.000

El diario de Jorge: 9,2% y 813.000

Allá Tú: 7,6% y 827.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,3% y 648.000

Lo sabe, no lo sabe: 6,1% y 533.000

laSexta

Zapeando: 6,3% y 578.000

Más Vale Tarde: 6% y 511.000

La 2

El cazador: 1,7% y 162.000

Saber y ganar: 5,9% y 585.000

Grandes Documentales: 4,1% y 356.000

Malas lenguas: 7% y 588.000

Viajes con Agatha Christie y sir David Suchet: 1,9% y 183.000

Grandes diseños: 1,9% y 225.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 13,1% y 446.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,1% y 1.025.000

La ruleta de la suerte: 21,6% y 1.827.000

La 1

La Hora de La 1: 15,2% y 345.000

Mañaneros 360: 16,8% y 698.000 / 11,1% y 1.007.000

laSexta

Aruser@s: 10,9% y 168.000 / 12,5% y 338.000

Al Rojo Vivo: 7,4% y 357.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,2% y 173.000

El programa de AR: 12,2% y 374.000

Vamos a ver: 10,3% y 493.000

El precio justo: 9,2% y 752.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,8% y 15.000 / 1,9% y 43.000 / 2,5% y 69.000

En boca de todos: 7,9% y 331.000

La 2

El cazador: 1,5% y 107.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,7% y 2.417.000

Telediario 1: 15,5% y 1.581.000

Informativos Telecinco 15H: 11,4% y 1.160.000

laSexta Noticias 14H: 8,8% y 805.000

Noticias Cuatro 1: 7,3% y 609.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 17,7% y 2.263.000

Telediario 2: 13,6% y 1.728.000

Informativos Telecinco 21H: 6,8% y 858.000

laSexta Noticias 20H: 6,5% y 685.000

Noticias Cuatro 2: 6,3% y 655.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,4%), La 1 (12,5%), Telecinco (8,8%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,4%).

Mes: Antena 3 (12,8%), La 1 (12,2%), Telecinco (8,5%), Cuatro (6,1%), laSexta (6%), La 2 (3,3%).

