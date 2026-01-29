Jorge Javier corta una broma sobre Pedro Sánchez en pleno directo y deja clara su postura política actual

Jorge Javier Vázquez siempre ha hablado con naturalidad de sus ideas políticas y de su respaldo al PSOE y a Pedro Sánchez. Durante años lo hizo sin matices en televisión, con momentos que quedaron grabados en la memoria de la audiencia, como la llamada del actual presidente en pleno directo de 'Sálvame'.

Con el paso del tiempo, el comunicador optó por un perfil más bajo en este terreno. Aunque nunca ha renegado de sus convicciones, sí había reducido de forma notable las referencias políticas en los espacios que presenta en Mediaset, una decisión que él mismo ha explicado en entrevistas recientes.

Ese equilibrio saltó por los aires este miércoles en 'El Diario'. Durante una conversación distendida, Jesús, uno de los invitados, relataba su vida como ganadero en Lugo cuando, al enumerar los animales de los que se ocupa, deslizó una broma mencionando al presidente del Gobierno.

La reacción de Jorge Javier fue inmediata. Visiblemente incómodo, pidió aclaraciones y marcó un límite claro en el plató. “No nos metamos en ese aspecto, que yo soy muy propresidente”, señaló, antes de subrayar que el respeto debe extenderse a cualquier jefe del Ejecutivo, independientemente de su partido. El invitado aceptó el comentario sin discusión.

Lejos de dejarlo ahí, el presentador quiso cerrar el momento con una afirmación rotunda, dejando claro que su postura no ha cambiado con los años: “Yo soy lo que soy, y además más todavía que antes”, sentenció, recuperando por unos segundos el tono político que llevaba tiempo ausente en sus programas.