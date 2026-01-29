Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'El Hormiguero'

Glòria Serra destapó en 'El Hormiguero' el desconocido origen de su famoso tono de voz: "Me da vergüenza"

La periodista visitó el programa de Pablo Motos para promocionar el 15 aniversario de 'Equipo de Investigación'

Glòria Serra en 'El Hormiguero'

Glòria Serra en 'El Hormiguero' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Glòria Serra acudió anoche a 'El Hormiguero' para promocionar el 15 aniversario de 'Equipo de Investigación', que se celebrará mañana viernes con un nuevo y especial reportaje en laSexta.

La periodista aprovechó su visita al programa de Pablo Motos para destapar el origen de su famoso y reconocible tono de voz: "Yo vengo del periodismo del sujeto, verbo y predicado. Creamos el programa 'Equipo de Investigación', pero no conseguíamos arrancar", comenzó explicando ante la pregunta del presentador.

"En una reunión mi jefa nos dijo que teníamos que probar a añadir intensidad. Ese programa siguiente era el de 'La guerra del pan', le metimos música y yo comencé a cambiar el tono de voz, muy exagerado", reconoció la presentadora.

Por último, Serra explicó cómo ha ido controlando su tono a medida que han pasado los años al frente del programa: "Al principio lo hacía gritando, ahora lo veo y me da vergüenza, pero con el tiempo he aprendido a ir modulando el tono. Ha sido un camino largo de aprendizaje".

